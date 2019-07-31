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陸國防部慶祝「解放軍建軍92週年」　魏鳳和：兩岸必然統一

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▲▼ 慶祝中國人民解放軍建軍92周年。（圖／新華社）

▲招待會現場。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼解放軍29日在東南沿海進行軍事活動後，大陸國防部長30日在「慶祝解放軍建軍92週年」招待會上，強調世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，「祖國必須統一，也必然統一」；中國軍隊將堅決維護國家主權、安全和領土完整。

大陸國防部30日在北京人民大會堂舉行招待會，慶祝中國人民解放軍建軍92週年。中央軍委委員、國務委員兼國防部長魏鳳和在會上致辭；中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成，中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華，中央軍委委員、軍委紀律檢查委員會書記張升民出席招待會。

▲▼中國國防部長魏鳳和。（圖／翻攝自微博／國防部發布）

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／翻攝自微博／國防部發布）

魏鳳和致辭稱，中國堅定不移走和平發展道路，堅持推動構建新型國際關系、構建人類命運共同體，堅持奉行防禦性國防政策，永不稱霸、永不搞擴張、永不謀求勢力範圍，堅決反對霸權主義和強權政治。

他接著說，中國軍隊堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，有信心有能力戰勝一切艱難險阻。我們將秉持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，深化同各國軍隊交流合作，積極參與國際和地區安全事務，為維護世界和平穩定作出更大貢獻。

魏鳳和強調，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，祖國必須統一，也必然統一；任何分裂中國的企圖都不可能得逞，任何對中國軍隊決心意志的低估都極其危險，「中國軍隊將堅決維護國家主權、安全和領土完整。」

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關鍵字：解放軍建軍92週年,兩岸,魏鳳和,解放軍

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