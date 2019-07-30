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日本想加入F-35計畫「合作夥伴」　美國防部拒絕

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▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

日本有意加入F-35計畫「合作夥伴」，遭到美國國防部拒絕，原因在於該計畫僅開放給第一波參與的成員國，如果開先例讓日本加入，將造成其他國家提出相同要求。不過日本於2018年12月宣布採購量將從42架擴大到147架，相關人士分析，也許能透過「採購規模」，合理化加入F-35計畫。

▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

根據《防務新聞》(Defense News)報導，消息人士透露，日本防衛省整備計畫局長鈴木敦夫於6月18日致函給美國防部主管採購的副部長洛德(Ellen Lord)，信中內容提到，「我想了解日本是否有可能成為F-35計畫合作夥伴」，如果這個方案可行，希望能提供需要的責任與權利，以及費用批准程序等相關期限條件。

▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

F-35聯合辦公室表示，能參與F-35計畫的僅限於第一波投資的國家。相關人士分析，國防部很難開先例讓日本加入F-35計畫，原因除了南韓與日本政治關係複雜之外，以色列又是合作夥伴計畫後首次加入的國家，比利時又是唯一身為「客戶」的北約盟友，如果允許日本加入F-35計畫需要更強而有力的原因。

F-35計劃的一位前高級官員則有不同想法，他認為，日本將成為除了美國以外擁有最多F-35的國家，要求成為完整的合作夥伴關係是有道理的，加上土耳其被剔除名額，等同多了一個空缺，「制定規則的是國防部與國務院，同樣也可以再改變規則。」

▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

F-35計劃主要分成兩部分，一級成員為「合作夥伴」，直接參與聯合計劃辦公室，國家派人員進駐，能決策未來能力方向，以及參與工業發展，成員國包含澳大利亞、加拿大、丹麥、義大利、荷蘭、挪威、土耳其、英國與美國；第二部分就是「客戶」，對於工業參與較少，也無法擁有戰機發展的決定權，主要成員國為以色列、南韓、比利時與日本，未來可能會擴展到芬蘭、新加坡等其他國家。
 

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