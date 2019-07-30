F-35殺手來了！俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰機

▲俄羅斯宣布開始量產SU-57。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯副總理尤里•鮑里索夫（Yuri Borisov）辦公室宣布，俄羅斯聯合航空製造集團旗下的蘇霍伊公司（Sukhoi Company）已經開始量產第五代SU-57戰機。當初研發SU-57時所設定的假想敵，就是美軍的「天下第一戰機」F-35因此被英國媒體《每日快報》（Daily Express）稱為「第三次世界大戰警告」（World War 3 WARNING）。

根據《衛星通訊社》報導，鮑里索夫辦公室表示，目前蘇霍伊已開始執行合約，合約執行完畢後，俄羅斯國防部將獲得最先進的第五代多用途戰鬥機，俄羅斯空天軍的戰鬥將得到增強，首架戰機將在2019年底交機。

俄羅斯總統普丁在5月15日時表示，俄羅斯國防部需要採購76架SU-57戰鬥機，希望供貨合約能於近期簽署，至2028年，俄空天軍應配備三個航空兵團的SU-57。

SU-57由蘇霍伊航空集團研發的多用途隱形戰鬥機，也是俄羅斯第一款具備隱形能力的戰鬥機，用來取代米格-29與SU-27等四代戰機，於2010年首飛，預計將於2019年開始服役，單位造價1.3億美元（折合新台幣39億），最高航速2,600 公里/小時，勝過F-35的1,930公里／小時，次音速最遠航程3,500公里，超音速最遠航程1,500公里。

▲SU-57的研發就是衝著美軍F-35而來。（圖／路透社）



在搭載武器方面，SU-57的主要武器為R-37空對空高超音速導彈，最大飛行時速達到6馬赫（7350公里／小時）可在300公里外擊中高速飛行的目標，因此SU-57將被國際間先進戰機持有國視為重要威脅。

根據美國媒體商業內幕（businessinsider）報導，有情報透露SU-57在今年早些時候已在敘利亞活動，但SU-57還沒完全做好戰鬥準備。軍事分析師麥克•科夫曼（Michael Kofman）分析，「SU-57是窮人的隱形戰鬥機，它參考F-35或F-22的地方不多」。

土耳其媒體阿納多盧通訊社（Anadolu）曾經比較過SU-57與F-35之間的性能，包括最大速度（每小時2600公里對每小時1931公里）、最大飛行時間（5.8小時對2.36小時）、最大戰鬥負荷（10噸對8.16噸）和最大起飛重量（35.48噸對31.751噸）等指數上SU-57都優於F-35。