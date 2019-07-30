解放軍4軍艦南下太平洋後　又有2艘穿越宮古海峽...日方跟蹤監視

▲052D型導彈驅逐艦，示意圖，與本文無關。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

繼25日「日本防衛省」發現4艘解放軍軍艦穿越宮古海峽後，第5航空群的P-3C獵戶座海上巡邏機，27日又發現2艘解放軍軍艦再次穿越宮古海峽，南下前往太平洋演訓，日本隨即出動艦機進行跟蹤監視。

日本防衛省統合幕僚監部公開消息顯示，27日，海上自衛隊那霸基地第5航空群所屬P-3C反潛巡邏機、佐世保地方隊所屬多用途支援艦「天草」號在宮古島以北約240公里處海域發現2艘解放軍軍艦，分別是「太原號」（052D）導彈驅逐艦和「荊州號」（054A）飛彈護衛艦。

▲日本25日發現解放軍4艘軍艦穿越宮古海峽後，27日再次發現2艘循同航線行駛。（圖／翻攝日本防衛省統合幕僚監部，下同）



據悉，「荊州號」可以單獨或者協同海軍其他兵力攻擊敵軍水面軍艦及潛艇，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。而3月底4月初，荊州號也曾和徐州號巡防艦，還有多架轟炸機、戰鬥機，和電子偵察機通過宮古海峽。

接著6月中旬，解放軍遼寧號戰鬥群也穿越宮古海峽，更開到關島附近，有中國軍事專家認為，這是在顯示中國，有能力打擊第一島鏈外部，也是在警告美國。

另外，日本方面此前稱，解放軍052D型飛彈驅逐艦「西寧號」、054A型導彈護衛艦「大慶號」和「日照號」以及901型遠洋綜合補給艦「呼倫湖號」，組成的編隊於25日就穿越宮古海峽南下進入太平洋海域。而在7月26日，解放軍還有2艘海警巡邏艇2度進入日本津輕海峽龍飛崎附近海域航行。