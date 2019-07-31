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學霸男寫「買春部落格」...文筆太好變網紅！夢想當日本第一AV男優

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▲▼日本男大生靠寫買春部落格變網紅。（圖／翻攝自abema.tv）

▲男大生靠寫買春部落格變網紅。（圖／翻攝自abema.tv）

記者錢玉紘／綜合報導

日本早稻田大學的男大生篠塚康介有著跟許多人都不同的夢想，某次在路上被皮條客詐騙之後，乾脆將錯就錯，開始花大錢嫖妓，並將經驗寫成部落格，意外成為網紅，現在，篠塚更立志要成為「日本第一」的AV男優。

日本《Abema Times》報導，20歲的篠塚就讀早稻田文學系3年級，雖然有著偉大夢想，但其實他在去年6月中之前都是處男，當時他在池袋街頭遊走，遇到皮條客告訴他只要花12萬日圓（約台幣3.4萬元）就能跟知名的AV女優睡一晚，讓血氣方剛的篠塚直接掏錢，沒想到竟然被騙了。

兩個禮拜後，篠塚就在居酒屋認識了情投意合的姐姐，兩人當晚在女方車上發生性關係，也讓他順利從處男「畢業」。但是先前被詐騙的陰影讓他感到很沮桑，乾脆直接正大光明嫖妓，甚至還趁父母不再加時直接叫到家裡服務。

篠塚也很好心地把這些經驗全寫在部落格上，跟廣大的鄉民分享，結果被發現通報學校，他本以為要遭到懲處，甚至退學，但是進到老師辦公室之後，不但沒有被罵，老師反而稱讚他文筆很好，寫得很有趣，只提醒不要惡意誹謗中傷他人，以及不要違法就可以，於是篠塚就繼續經營他的「買春實錄」，成為小有名氣的網紅。

但是這件事情隨後就被媽媽發現，並且勃然大怒，讓母子關係降到低點，篠塚告訴媽媽自己的夢想就是當「AV男優」，卻反被罵「你是笨蛋嗎？這樣的是大家都能做好嗎？」篠塚提到，母親還感嘆兒子的人生徹底完蛋了，無法接受這樣的決定。

於是篠塚離開家，靠著朋友接濟過活，但在此同時，還是繼續買春經營部落格，甚至還有網友出錢讓他去嫖妓。隨後她也出席一些活動，並認識了A片劇組的工作人員。AV產業的相關人員鼓勵篠塚，因為現在男優與女優的人數極度不平衡，僅有80名AV男優，但卻有上萬名女優，因此是投入產業的好時機，「你就是AV界的久保建英了！」工作人員還建議篠塚可以開始規劃內容，並邀請他到拍攝現場學習。

由於他的堅持，他的母親終於看見兒子的努力，態度逐漸軟化，從反對轉為支持，甚至還看了他的部落格文章。篠塚持續朝「日本第一」AV男優的夢想邁進，更規劃好未來的路，從男優引退之後想要開風俗店，造福更多人。

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關鍵字：早稻田,男大生,AV男優

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