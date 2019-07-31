「希望神原諒我…」軟Ｏ男遭恥笑…竟讓妹妹生2子：只對她有感覺

▲男子與妹妹產下兩名子女。（圖／翻攝tribunnews）



記者鄒鎮宇／綜合報導

印尼南蘇拉維西省一名男子長久以來有性功能障礙，讓他被周圍每個朋友、同事嘲笑，沒想到某日他看見被妹夫家暴後的妹妹，竟意外起了生理反應，兩人也開始亂倫產下2名子女。事情遭到舉發後，這對兄妹也可能被依通姦罪及亂倫罪起訴。

據印媒《tribunnews》報導，該名男子是一名建築工人，當他的同事喜歡聚在一起看限制級電影、發現他毫無反應時，便會嘲笑他「不是個男人」，甚至將消息傳出，讓男子成為鄰居、朋友間的笑柄，並維持母胎單身到38歲。

「希望神能原諒我…」，男子表示，他2016年某日回家時發現被妹夫家暴後的妹妹正在哭泣，「我擁抱了她，那晚是我們的第一次」，自此開始了3年多的禁忌之愛，甚至生下了2歲半、1歲的小兄妹，現在的她妹妹肚子中還有一名未出生的孩子。

▲這對兄妹將禁忌的愛隱瞞3年多。（示意圖／記者李佳蓉攝）



隨著孩子變多，本來就懷疑的村民認為案情不單純，這才通報警方要求調查。當警方到場後詢問男子的妹妹，發現對方不斷迴避問題，而所謂的妹夫也不見蹤影，便立刻將這對兄妹帶回詢問，發現原來這對兄妹產子後，都對村民聲稱妹妹的丈夫死了，現在變成寡婦，而原來的妹夫也早已離婚搬走。

男子向警方坦承，他和妹妹住在同個屋簷下，一直以來都單身的他莫名產生慾望，才會向對方出手，兩人也靠著販售小吃及工地打工維生。警方表示，男子仍在審訊當中，妹妹則被家人接走，目前還沒決定要依通姦罪及亂倫罪起訴2人。