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印尼看護罹癌　雇主、仲介、醫護聯手救命平安返回

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▲莎莉的雇主李小姐，在FB社群貼文，感謝鄭憲宗醫師與台南市立醫院醫療團隊的照護，讓患者與其先生搭機平安返回印尼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲莎莉的雇主李小姐，在FB社群貼文，感謝鄭憲宗醫師與台南市立醫院醫療團隊的照護，讓患者與其先生搭機平安返回印尼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

34歲印尼籍看護莎莉，來台工作近1年，日前出現頭暈頭痛、嘔吐且反應及對答都不順暢，雇主緊急帶他就醫，經檢查發現小腦腫瘤與水腦，壓迫腦幹以及水腦問題嚴重，經台南市立醫院神經外科鄭憲宗醫師與雇主、仲介聯手協助下，患者順利開刀，術後康復出院，患者離台前回診，頻頻感謝鄭憲宗醫師的救命之恩。

莎莉的雇主李小姐，事後也在FB社群貼文，感謝鄭憲宗醫師與台南市立醫院醫療團隊的照護，讓患者於7月25日與其先生搭機平安返回印尼。

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▲莎莉的雇主李小姐，在FB社群貼文，感謝鄭憲宗醫師與台南市立醫院醫療團隊的照護，讓患者與其先生搭機平安返回印尼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭憲宗醫師表示，當時評估病況危急，恐無法待患者回印尼再治療，與雇主討論並由仲介公司聯絡患者先生，立即開立診斷證明，方便患者印尼家屬辦緊急簽證來台。在等候其先生來台中，患者出現嚴重的嘔吐，無法溝通，水腦情況惡化，在救人為先的情形下，經雇主、仲介與院方的同意下，緊急做腦室腦水引流手術，經引流後狀況稍微穩定。

莎莉先生來台後，因擔心無力負擔醫療費用，欲帶患者回印尼治療，但鄭憲宗醫師評估嚴重性，建議在台灣緊急開刀治療，最後雇主與仲介願意協助醫療費用，並在翻譯協助下，順利簽署印尼文手術同意書。

鄭憲宗醫師開顱手術清除腫瘤，患者術後恢復良好，一星期後就可自行行走且進食無礙。患者即今能與其先生一同搭機返回印尼，鄭憲宗醫師十分欣慰，也提供後續治療計畫，建議患者術後仍需進一步作化療與放射治療。

鄭憲宗醫師說，行醫多年遇到不少外籍朋友在台開刀的案例，很多都苦惱醫療費用的問題，不只醫護人員，也很多善心人士不吝伸出援手給予協助，讓外籍朋友得到良好的醫療照護。鄭憲宗醫師也提醒社會大眾，若有長期頭痛、頭暈的現象，嚴重情況會有神經學的缺陷表現如嘔吐、無法走路或是肢體無力現象，要盡快至醫院檢查，找出原因對症治療。

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關鍵字：印尼,看護,罹癌,雇主,仲介,醫護,救命

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