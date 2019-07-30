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疼痛共鳴度100%！淚崩神作《我想吃掉你的胰臟》作者住野夜新書來台

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▲▼繼淚崩神作之後，住野夜新書《青澀的傷痛與脆弱》被讀者公認「疼痛共鳴度100%！」（左圖／《我想吃掉你的胰臟》電影海報；右圖／尖端出版提供）
▲繼淚崩神作之後，住野夜新書《青澀的傷痛與脆弱》被讀者公認「疼痛共鳴度100%！」（左圖／《我想吃掉你的胰臟》電影海報；右圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

日本暢銷書《我想吃掉你的胰臟》曾改編為同名電影，原著被譽為「淚崩神作」，而作者住野夜新書《青澀的傷痛與脆弱》也即將在台發行，這是他的第5部作品，首度嘗試以大學生為主角，撰寫從在學到踏進社會前的迷茫時期，喚起許多人的記憶，讓不少讀者公認「疼痛共鳴度100%」！

在日本年輕人之間，最具影響力的「青春」代表，就是住野夜的小說了！他曾獲日本本屋大賞，擅長描寫「人與人之間距離」，成名作《我想吃掉你的胰臟》被譽為「淚崩神作」，是純愛交織生死、充滿青春氣息的小說，故事雖然沒有華麗的辭彙，卻蘊含深沉的情感。

而新作《青澀的傷痛與脆弱》故事以大學與準新鮮人的背景故事插敘描寫，大學是人生青春中的最後一站，許多人都走過那一段迷茫時期，也對未來充滿理想，不斷思考想要成為什麼樣的人。

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▲▼繼淚崩神作之後，住野夜新書《青澀的傷痛與脆弱》被讀者公認「疼痛共鳴度100%！」（左圖／《我想吃掉你的胰臟》電影海報；右圖／尖端出版提供）

▲住野夜的新作《青澀的傷痛與脆弱》，談到許多人的共鳴「不想成為討人厭的大人」。（圖／尖端出版提供）

然而隨著出社會開始面對、接觸現實，在想法、態度逐漸社會化，故事中天真的女主角秋好壽乃慢慢瞭解現實，變得更加務實；內向的男主角田端楓也因為女主角的思想變化，不再逃避這世界。故事中的角色再次凸顯住野夜一再表達「人是會改變的」，已經變化成長的兩個人其實都是朝著「成為自己希望的樣子」前進，住野夜希望大家都能在迷茫過程中找到答案，而非毫不猶豫地做出選擇。

其實住野夜本人非常神祕低調，無論年紀、長相都未曾公開過，但從資料推測，應該只有20幾歲，因此能精準掌握時下年輕人的想法。尖端出版介紹，他的作品有幾個特點，文筆表現手法猶如優美的「歌詞」， 讓時下沒有耐性的年輕人更容易有共鳴。

另外，無論是偏奇幻或是懸疑的故事，他都緊扣著「成長」這個主題，在某個時期，遇上了某個人，最終影響現在的自己⋯⋯透過這樣的故事，對於徬徨無助的年輕人，或是已經經歷過這段時期的成年人，都非常有感。

住野夜也利用獨特的劇情設計，讓人不覺得老套，能一路吸引人看到結尾。像是書名很驚悚的《我想吃掉你的胰臟》是青春純愛故事；還有帶點奇幻色彩、同學會在半夜成為怪物的《闇夜的怪物》。

▲▼繼淚崩神作之後，住野夜新書《青澀的傷痛與脆弱》被讀者公認「疼痛共鳴度100%！」（左圖／《我想吃掉你的胰臟》電影海報；右圖／尖端出版提供）

▲《青澀的傷痛與脆弱》中文版也會推出台灣限定、各家網路書店獨家封面書衣。（圖／尖端出版提供）

而新作《青澀的傷痛與脆弱》，談到許多人的共鳴「不想成為討人厭的大人」，然而當人們一邊說著那樣的話，一邊苦惱自己成為「噁心的大人」時，住野透過故事讓大家體會到，站在不同立場的人所衍生出的各種情緒，提醒讀者原來看待事物還有截然不同的另一種方式。

《青澀的傷痛與脆弱》來台後，也會推出台灣限定、各家網路書店獨家書衣、明信片等，中文版將於8月5日由尖端出版發行。

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