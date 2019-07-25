《怪獸與牠們的產地》奇獸原型出處！90後畫師重現196隻山海經異獸



▲電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》裡出現的「騶吾」出自於《山海經》，在畫師杉澤的作品《觀山海》中重現。（左圖／《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照；右圖／聯經出版提供）

記者林育綾／綜合報導

J . K.羅琳作品《怪獸與牠們的產地》裡頭的奇獸原型，在這本書裡都能找到！一名出生90後的畫師杉澤（原名李一帆）精心挑選手繪196隻奇獸異族，歷時數年重新詮釋，呈現《山海經》圖鑑——《觀山海》，將由聯經出版社在近日發行，讓更多「怪獸迷」能透過奇獸異族，探索中國神話源起。



▲《觀山海》90後的畫師杉澤手繪196隻奇獸異族，是最美的《山海經》圖鑑。（圖／聯經出版提供）

《山海經》是中國最早的人文地理誌，也是古代神話傳說最豐富的一部奇書，充滿了豐富的想像，保存了大量的原始神話。而圖像經歷不同時代、不同畫家的繼承與創新，賦予了這部書在不同時代有新的想像意義和存在價值。

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知名的90後百鬼繪師杉澤，透過細膩而鮮豔的水墨畫筆，引導讀者踏入絕美、妖冶的山海幻獸之境，呈現新的藝術美學，展示年輕世代豐沛的想像力和創意靈感。



▲百鬼繪師杉澤透過細膩而鮮豔的水墨畫筆，引導讀者踏入絕美、妖冶的山海幻獸之境。（圖／聯經出版提供）

在《觀山海》，有掌管天帝密都的山神「武羅」，他說話的聲音十分悅耳，像是玉器敲擊碰撞的聲音。有日夜叨著石子投向海中的鳥兒「精衛」，她曾是炎帝的小女兒，在東海游泳時，不幸溺水而亡。



▲掌管天帝密都的山神「武羅」。（圖／《觀山海》聯經出版提供）



還有在電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》裡出現的「騶吾」，一種全身五彩、極為珍貴的瑞獸，若能騎在牠身上，便可在一日之內馳騁千里。《怪獸2》男主角艾迪瑞德曼也曾透露，這隻騶吾是他最喜歡的怪獸，稱讚他的力量非常強大、一日千里，在片中還拿逗貓棒跟牠玩耍，讓騶吾瞬間變得像小貓一樣萌。



▲電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》裡出現的「騶吾」。（圖／《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照）

▲杉澤在《觀山海》手繪「騶吾」。（圖／聯經出版提供）

《山海經》裡看似荒誕不經的描述，或以拼接方式呈現的物種形象，實則包含先民對世界的觀察及恢弘的想像。繪者杉澤透過「感」的方式，仰望那個時代的神祕與瑰麗，從中獲取大量的靈感，創造出絕美而妖異的奇幻世界。撰文者梁超則以「理」解讀，探索其地理、宗教、歷史、民俗、動植物等方面的淵緣及由來，賦予這些玄妙傳說一個紮實的根基。

聯經出版社介紹，《觀山海》是一部內容豐富、圖文並茂的《山海經》圖鑑兼讀本。縱觀山海，提筆畫神，繪者杉澤在讀《山海經》的過程中積累靈感，查閱《中國神怪大辭典》、《淮南子》等大量書籍，花費3年時間構思、繪製了數百幅絕美異獸形象，將古老晦澀的文字，演繹為筆下妖冶唯美而不失大氣的畫作，配以精練的原文及精妙的解讀，為華夏上古志怪傳奇插上另一種想像的翅膀。

▲▼《觀山海》是一部內容豐富、圖文並茂的《山海經》圖鑑兼讀本。（圖／聯經出版提供）

撰文者梁超亦對中國傳統文化典籍《山海經》有著濃厚興趣，他的譯注在以郝懿行《山海經箋疏》為底本的基礎上，參考了郭璞、袁珂等人的校譯版本，力求以通俗易懂的白話文進行註解，同時多方參閱古典書籍，做了大量的故事延伸，補充了許多新奇有趣的知識。可以說，《觀山海》是一部絕美的現代版《山海經》。



▲《觀山海》是一部絕美的現代版《山海經》。

「騶吾」介紹，摘自《觀山海》：

林氏國有珍獸，大若虎，五采畢具，尾長於身，名曰騶吾，乘之日行千里。

林氏國有一種稀有的野獸，體形和老虎差不多大，身上一共有五種顏色，尾巴比身體還長，這種野獸被稱作騶吾，騎上牠可以在一日之內馳騁千里。

騶吾又作騶虞，自古就被奉為瑞獸或義獸，宋人戴埴在《鼠璞·騶虞》中寫道：「龍仁獸，鳳禮獸，騶虞義獸，龜、麟知與信獸。」騶虞與古代傳說中的四靈同時出現，可見古人對騶虞的崇敬之心。在《六韜》中，騶虞也在一個故事片段中出現，相傳商朝紂王囚禁了周文王，後來西周開國功臣的徒弟從林氏國求得瑞獸騶虞，將其獻給了紂王，紂王十分高興，便釋放了文王。