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格雷的五十道陰影作者新作　《伯爵先生》首刷百萬冊、每秒賣出1本！

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▲▼ 格雷的五十道陰影作者新作　《伯爵先生》首刷1秒賣出1本 。（圖／城邦文化春光出版提供）
▲格雷的五十道陰影作者新作《伯爵先生》，首刷1秒就賣出1本 。（左圖／城邦文化春光出版提供；右圖／美國首刷封面，取自博客來。）

生活中心／綜合報導

《格雷的五十道陰影》曾在全球包括台灣造成盛況空前的銷售，作者E L詹姆絲(E L James)在今年推出新作《伯爵先生》，不但在美國首刷100萬冊，上市時更創造1秒賣出1本的成績，迅速賣出13國版權，目前也積極籌備翻拍成影視作品。而台灣中文譯作即將在8月出版，由城邦文化春光出版發行。

《伯爵先生》(The Mister)在今年4月於美國首刷出版時，一推出平均每秒銷售1冊，空降英、德暢銷榜第一名，在書評網站Goodreads更獲得超過1萬名讀者給予5顆星評價。

《伯爵先生》故事劇情描述兄長驟逝後，不備受期待的次子繼承了家族的頭銜和財富，還不等他適應，更大的挑戰迎面而來，他對一位神祕年輕女子產生了熱切渴望。擁有危險又神祕的過去的她，其實一點也不希望吸引伯爵的注意力，卻闖進了伯爵的生活裡，兩人的生活也因為彼此的相遇而有了驚天動地的翻轉。

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不同於格雷總裁的霸道蠻橫，伯爵先生暖心體貼，廚藝攝影樣樣精通。有讀者表示，「我不停想著接下來會發生什麼事，一切都那麼令人興奮又著迷。前衛、浪漫、刺激⋯⋯而且十分美妙。」

作者E L詹姆絲擁有「無可救藥的浪漫情懷」，在電視圈從業25年之後，決定重拾兒時夢想撰寫小說，成名作便是充滿爭議性的情慾羅曼史《格雷的五十道陰影》三部曲。她的作品被翻譯為52種語言，全球熱賣超過1億5千萬冊，同時還獲選《時代雜誌》「全球最具影響力人物」之一以及《出版家週刊》的「年度人物」。

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