J.K.羅琳傳人、冰與火後奇幻經典！「冬夜三部曲」被激推求HBO改編



▲美國新人作家凱薩琳艾登（左）推出冬夜三部曲奇幻小說，該系列也被粉絲、國外網媒激推求HBO改編。（圖／時報出版提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

美國新人作家凱薩琳艾登(Katherine Arden)以處女作「冬夜三部曲」第一部《熊與夜鶯》一鳴驚人，風靡國際文壇，被譽為是「繼J.K.羅琳之後最被期待的奇幻小說家」。而續集《少女與魔馬》中文版近日由時報出版社在7/30發行，國外知名娛樂網站Hypable 推崇，「該系列是繼《冰與火之歌》之後，HBO最應該改編成影集的奇幻新經典！」

《熊與夜鶯》連續2年入圍「雨果獎」，不但榮登亞馬遜年度百大編輯選書奇幻小說第一名，來台後也成為博客來、誠品、金石堂和讀冊生活⋯等全國書店當月選書，這套「冬夜三部曲」的奇幻小說在高中生之間也好評不斷，甚至有台灣讀者高興大喊，「總算讀到女主角不必談戀愛的奇幻小說了！」

《熊與夜鶯》故事描寫中世紀俄羅斯北方寒冷的曠野邊境，一名天生擁有一雙綠眸的少女瓦西莉莎，能看見各種精靈，還能感應到隱藏在森林裡更黑暗的力量。續集《少女與魔馬》中瓦西莉莎長大了，將自己喬裝成男孩，冒險闖天涯，在她協助大公打贏了一幫盜賊之後，她的命運發生天翻地覆的轉變。瓦西莉莎不僅被莫斯科大公敕封為英雄，還和已經成為大公親信的哥哥和姊姊重聚。但她不敢透露自己的女兒身，因為謊言一旦被揭穿，就會為她和家人帶來橫禍。

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在讀者萬千期盼下，《少女與魔馬》延續《熊與夜鶯》的特色，仍然以爐火邊說童話故事作為開場，除了俄羅斯豐富的民間精靈奇譚及神話傳說外，場景已然來到莫斯科王宮，圍繞在爐火邊全是女性，她們鎖在塔中深閨等待嫁人或已為人婦，勾勒出中世紀男女不平等的待遇。

時報出版介紹，作家凱薩琳艾登出生於美國德州，高中畢業後在莫斯科度短居2年後，返回佛蒙特州主修法國和俄國文學，深受俄羅斯中世紀文化吸引，自從創作以《熊與夜鶯》為首的「冬夜三部曲」大受歡迎，她被譽為「是繼J.K.羅琳之後，最被期待的奇幻小說家」。

該系列完結篇《The Winter of the Witch》於今年1月在北美上市，書評口碑驚人，全系列三部作品都登上亞馬遜當月選書，首週強勢攻占《紐約時報》暢銷榜TOP10，被譽為是完美的三部曲。知名娛樂網站Hypable更推崇，「該系列是繼《冰與火之歌》之後，HBO最應該改編成影集的奇幻新經典！」

有鑑於上回高中生錄製推薦影片受到熱列歡迎，時報出版推出續集前，也再次開放搶先試讀，更募集《少女與魔馬》的魔法應援團，當中也有高中男生的讀者對著鏡頭說，「這是繼《哈利波特》後讀過覺得最有特色最推薦的小說。」《少女與魔馬》未上市前，已在網路書店上持續累積眾多滿分好評，粉絲也紛紛「敲碗」求早日出版完結篇。