2周前傳訊母親「我好想回家」　澳洲妹橫屍華盛頓大學…生前照詭譎落魄！

▲女子失蹤兩周後陳屍華盛頓大學。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

旅人隻身在外，貼身的護照、錢財就是保命的關鍵。澳洲一名27歲女子因為決定前往美國華盛頓生活，沒想到到了當地不久後，因誤錢包、身分證被盜，因此流落街頭，向家人求救後竟人間蒸發，母親著急下尋人，最後卻得知女兒離奇慘死在華盛頓大學校園。

根據英國《太陽報》報導，27歲的澳洲女生葛芙雷（Meghan Godfrey）早些日子決定要獨自前往美國華盛頓展開新的工作，卻沒想到遇上了錢包與身分證被盜而流落街頭。案發兩周前，葛芙雷曾打電話回澳洲向母親求救，多次寫Email表示「我已經準備好回家，快點來接我。」

葛芙雷的母親因為人生地不熟，於是向華盛頓的女性外展組織求救，雙方皆在網路上發表尋人啟事，但最後卻與葛芙雷失去音訊。案發前兩天，曾有網友拍到葛芙雷在一棟大廈外面的街頭，身邊有些香菸、外賣食物，狼狽地坐著。

直到16日，葛芙雷的母親抵達華盛頓後，發現女兒確實失蹤，而華盛頓大學校園則發現一具不明女屍。經過比對「美國失蹤和身分不明人口系統」後，確定該名女屍就是葛芙雷，讓葛芙雷母親完全無法接受。

當地警方研判，應是葛芙雷墜樓導致身忙，但因身分證與錢財都已經消失，因此還需要詳細調查葛芙雷生前去過的地方、解剖遺體才有辦法得知確切的死因。