陸國務院發表「新疆問題」白皮書　環時酸美：大失所望

▲新疆民宅。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

針對大陸國務院新聞辦21日發表《新疆的若干歷史問題》白皮書，《環球時報》當天社評指出，該白皮書「讓人們看清了新疆作為一個多民族地區發展的豐富脈絡」，美國和西方一些人以為，幫著恐怖分子打維吾爾族和穆斯林旗號，就能把新疆徹底搞亂，令中國政府束手無策，「然而事態的發展令他們大失所望。」

社評指出，這些年美國和西方一些人，對中國新疆治理的攻擊是系統性的，還進一步引申「中國要消滅維吾爾文化」，而中國的新疆治理重建了和平與安寧，「新疆局勢正在一天天好起來，極端主義的囂張氣焰受到沉重打擊，成為人人喊打的過街老鼠。」

▲新疆烏魯木齊。（圖／CFP）

社評直言，美國和西方是整個伊斯蘭世界不公平感的真正來源，「一些人極力炒作新疆問題，他們的惡毒用意之一大概就是以此轉移、沖淡美西方同伊斯蘭世界的矛盾，用他們的假文明掩蓋他們對全球穆斯林的真野蠻。」

《新疆的若干歷史問題》白皮書，內容指出，敵對勢力為了達到分裂、肢解中國的目的，蓄意歪曲歷史、混淆是非，鼓譟新疆獨立，企圖割裂中華文化，「新疆是中國神聖領土不可分割的一部分，從來都不是什麼『東突厥斯坦』。」白皮書還提到，新疆經濟持續發展，各族人民像石榴籽一樣緊緊團結在一起，正處於歷史上最好的繁榮發展時期。

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