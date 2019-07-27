18歲小處哥到好友家玩　深夜「好友媽邀請激戰登大人」隔天精神崩潰！

▲男網友告解不小心跟好友的母親發生關係，該如何。（圖／示意圖／Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

青少年時初嘗禁果，應該都是不敢讓父母知道的小秘密，不管是跟女朋友還是外面「成熟女性」，經驗的累積就是成長的過程。但日前一名國外網友就在論壇上告解，指18歲的自己發生了「讓男生都羨慕的事情」就是破處，但是對象卻是自己最好兄弟的母親。

這名男網友表示，有段時間沒有看到自己的好友，兩人一見面就聊不完，之後好友就邀請他到家裡看影片、打電動，美好的時光伴隨著披薩、啤酒就進入深夜。就在好友熟睡後，男網友感到口渴於是下樓倒了杯水，卻剛好遇見好友的母親獨自坐在樓下看電視、講電話。

男網友描述「以一個母親的狀態來說35歲又能保持良好的體態，真的很難得」，於是兩人就坐在客廳開始聊天。這時好友母親問他是否要喝一杯，以及有沒有女友等話題。

就在男網友回答自己沒有女友後，好友母親提議「有沒有考慮跟比較年長的女生在一起？」男網友回答說確實很想嘗試後，場面便一發不可收拾，因為好友的母親開始靠近他，並且開始做出調情勾引的動作。血氣方剛的狀況下，男網友幾乎無法思考的跟著好友母親進到臥室，接著發生關係。但事後男網友感到相當後悔，「隔天我看著我的好兄弟，我簡直無法相信我竟然跟他母親做出這樣的事情。」

不少鄉民看到貼文後直呼，「請問這位朋友的母親到底有多飢渴？」、「把慾望發洩在兒子朋友身上應該不對吧！」、「建議你近期都不要去拜訪這位朋友，需要冷靜一下」、「這真的太尷尬了！」