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散佈「反伊斯蘭、反同」哏圖　美國費城13名警察面臨被開除命運

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▲▼美國費城警察局長羅斯（Richard Ross）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城警察局長羅斯（Richard Ross）對警員失控言論感到失望。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國費城（Philadelphia）至少13名警察因在網路上散佈種族歧視、恐同情節與鼓吹暴力等言論，將丟掉警職。費城警察局長羅斯（Richard Ross）指出，這些警員的許多言論都侵犯到了基本人權，「我們必須把這種已經持續好幾個世紀的荒謬仇恨言論拋在後頭」。

綜合外電報導，民間監督組織「Plain View Project」6月1日公開報告，當中針對費城328名警員的行為進行檢視，蒐集到超過3100則可能違反臉書規定的發言。費城警局於同月展開調查，並根據蒐集到的證據向17名警員祭出停職30天的處分，並針對當中13名警員啟動解職程序。

這些被調查出的「問題警員」，通常是在臉書上轉發仇恨哏圖（meme），如詛咒伊斯蘭族群，或是影射非裔美國人的偏狹字眼，以及支持以暴力對待同性戀、變性人族群。除了面臨被解職命運的13名警員，另外4名警員停職30天的原因僅是他們「貼文的暴力程度較輕」，接受反歧視教育課程後就能復職。

本身即為非裔美國人的警察局長羅斯在記者會上表示，「這些貼文內容越看越讓我感到失望和憤怒」，這些延續數世紀的仇恨言論必須被放下。部分警員是在休假旅遊期間得知消息，但在最終的程序結束之前，都不能確定這些人是否會被革職。在18日的記者會中，另外72名警員被宣布調離本崗位，轉任內勤行政工作。

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關鍵字：美國,費城,北美要聞,警察,警員,種族歧視,穆斯林,反同

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