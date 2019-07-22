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倫敦恐怖分子持刀殺人8死　主嫌41歲老婆揭「案發前跡象」：我在女兒臉上看到他

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▲▼倫敦恐怖分子持刀殺人8死　主嫌41歲老婆揭「案發前跡象」：我在女兒臉上看到他。（圖／翻攝自《每日郵報》）

▲歐樂芮和她老公曾走過一段難以被人諒解的路，但到婚後她始終不知道枕邊人其實是個有計畫的恐怖分子。（圖／翻攝自《每日郵報》）

記者張靖榕／綜合報導

英國倫敦2017年發生一起造成8人死亡的持刀殺人案，3名恐怖分子被警方當場擊斃。時隔2年，其中一名主嫌的妻子接受訪問時表示，丈夫犯下的罪孽至今仍像鬼魅般糾纏著她，獨自扶養2人的女兒情緒尤其複雜，「我能在她臉上看到那個殺人犯的五官」。

綜合外電報導，2017年6月4日晚上，3名恐怖分子駕駛廂型車衝入倫敦大橋，持刀下車殺害8名無辜市民，隨後全數遭到警方擊斃，事件在當時引起歐洲社會關注。

現年41歲、住在倫敦東部郊區達格納姆（Dagenham）的歐樂芮（Charisse O'Leary），回憶那個毀了她一生的夜晚，很多線索在事發之後才變得明朗。當天下午，歐樂芮去參加一場烤肉派對，她30歲的老公雷多安（jihadi Rachid Redouane）帶上他們1歲多的女兒，開著和晚上犯案的同一台車出門去見2名同夥，27歲的巴特（Khuram Butt）和22歲的札格巴（Youssef Zaghba）。

傍晚雷多安帶著女兒回來時，陣陣悶臭味從她身上飄出來。歐樂芮把女兒接過去，發現尿布根本沒有換過，年幼的下體浸泡在排泄物中已有數小時，而當她質問雷多安時，對方只回答她，「我想要保有聖潔的身體」。歐樂芮說，雷多安還給了她50歐元（可能是家用費），但當她伸手過去接的時候，卻看到他為了保有殉教前的純淨而大動作閃避2人的肢體接觸。

歐樂芮表示，不久後雷多安開車出門，幾乎一整晚都沒回來，直到恐怖攻擊發生的9個小時後，警方衝進她當時位在東倫敦巴金區（Barking）的家中，她才明白大事不妙。她說，當反恐特警隊（S.W.A.T）衝進來時，她嚇得崩潰大哭，「很多人死了，我當時在想那些死者的家人們在哪裡，而且希望他們之中沒有小孩。我吃不好、睡不好。那天晚上感覺就像一輩子那麼長。」

歐樂芮被捕36小時後獲釋，自此以後，她堅持不願意以穆斯林的方式養育她的女兒。不過她說自己已經不是個完整的人了，人們知道她是殺人兇手之妻後，會當著她的面痛斥「妳應該把女兒送回敘利亞」，以及其他能夠想像到的任何字眼。

對於那8名受害者，歐樂芮說，她沒有一天不感到愧疚，但自己和女兒也是受害者之一。她回憶和雷多安初見面是在一間夜店，當時是2010年，交往之後花了很長一段時間才使家人親戚們諒解，有些人無法接受她和一名穆斯林交往的事實，甚至還辱罵雷多安是一個把炸彈藏在鞋子裡的恐怖分子。

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關鍵字：英國,倫敦,恐怖分子,穆斯林

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