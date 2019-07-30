問郭台銘什麼題目？柯文哲：私底下問題你們就不用緊張

記者陳家祥／台北報導

國民黨儘管確定由高雄市長韓國瑜代表角逐2020，但初選落敗的前鴻海董事長郭台銘動向未明，而台北市長柯文哲則遲遲不願表態；面對外界力拱「郭柯配」，柯文哲反應自然，還把球丟還給郭陣營，稱郭「有問題沒回答」，引發外界遐想。外界好奇問了什麼題目？柯文哲說，「私底下問題你們就不用緊張」，稱郭台銘也要想一下。

柯文哲30日被問到，是否可以透露日前聲稱出題給郭的題目？柯文哲說，「不用吧」；外傳是問郭董「怎麼樣才可以贏」？柯文哲說，每一個要選的都要回答這問題，又不是只有我。最後柯表示，私底下問的問題你們就不用緊張，他也要想一下，並表示郭還沒回應。

至於郭陣營稱還沒正式聯繫上，是否在等郭的回覆？柯文哲反問，「人都不在怎麼談？」；而郭台銘出馬是否比你出來有勝算？柯想了想說，「這是這樣，這個…，我也不曉得欸，很難回答的題目。」

另外，日前已確定退出國民黨的台北市議員鍾小平，要極力促成「郭柯配」，盼未來能替自己保住一席立委席次。對此，柯文哲先是指著同樣到場出席活動的鍾說，「他就在那裡」、「等下看他怎麼回答」，隨後表示，這等事情發生再煩惱。

▲台北市市長柯文哲出席「八一原住民族日 相約漫步遊臺北」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）