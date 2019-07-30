老虎軍團連署！郭台銘LINE傳關公圖　劉宥彤吐下一步「想辦郭粉聚會」

▲郭台銘目前動向未明。（圖／記者葉南州攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

國民黨儘管確定由高雄市長韓國瑜代表角逐2020，但初選落敗的前鴻海董事長郭台銘動向未明。對此，郭台銘幕僚劉宥彤日前上節目時，除了解釋郭為何不出席全代會，也透露郭下一步計畫，就是辦一場郭粉聚會，「並不是說把大家做什麼整合，而是希望跟大家見見面。」

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤日前上《年代向錢看》節目，主持人陳凝觀提到「郭台銘避不見面，聽說人都還在歐洲度假旅遊」，劉宥彤表示，郭一方面是度假旅遊，二方面是因為3個月前交棒鴻海的時候很趕，所以這次是順便去拜訪一些比較長期的客戶，也到捷克的廠看一下，「他這一次是安排得蠻緊密的，倒不是故意不來參加全代會」。

▲郭台銘幕僚劉宥彤。（圖／記者屠惠剛攝）

接著陳凝觀問及外界傳言，劉宥彤已經跟台北市政府顧問蔡壁如有了溝通的窗口及連線，劉也馬上坦率承認「有有有！那天有跟她打了個電話」，說每天都有人來問她關於柯文哲發表的言論，所以和蔡主要是聊柯文哲針對郭發表的言論。

「如果有什麼新聞讓我們先了解一下，可能柯市長講的意思到底是什麼？讓我們有個準備。」劉宥彤也強調，兩人會這樣通電話，「我想說這個是禮貌性的，沒有什麼太多的，就是沒有高升到這個程度。」

而在節目上，劉宥彤也意外透露郭台銘下一步計畫，近日老虎軍團郭粉們的連署，劉直呼大家都很辛苦，「他們剛開始連署的時候，第一個早上就是屬於太陽很大，然後下午又會開始下大雨」，甚至還有人直接搬影印機到現場去。

▲郭台銘粉絲老虎軍團街頭連署。（圖／翻攝自臉書／正義老虎軍團）

劉宥彤說，因為他們其實不是很了解連署的細節，這一兩天去問中選會才比較知道實際狀況，但最近台北連署暫停，所以最近有想說聚集一些郭粉，「並不是說把大家做什麼整合，而是希望跟大家見見面」。

聽到這裡，陳凝觀也反問確認，「郭台銘要跟大家辦郭粉粉絲見面會？」劉宥彤則回覆，「就是說不管未來是怎樣，但是也是要非常感謝大家過去3個月對他的支持。」而比起郭台銘粉絲見面會，劉直言「應該說我們先辦我們自己的郭粉聚會。」

「董事長他的動向應該這麼講」，劉宥彤補充，他們和郭台銘幾乎都是單向聯繫，對於郭粉的連署，她有傳訊息跟郭講，「我們本來是想請示說，我們是不是應該用官方的角度來說，不要這樣做，或者是要怎麼做」，不過郭的回答很奇妙，回覆「天氣很熱，要叫他們要多喝水，要小心安全」，並回傳了一個關公圖。