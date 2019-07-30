掛「說好的發大財呢？」布條　韓粉房東拒租鐵板燒店今吹熄燈號



▲鐵板燒店今(30日)熄燈 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

位在高雄苓雅區上一間鐵板燒店，因為曾掛出一條「說好的發大財呢？還好我們撐過一年了」週年慶紅布條而爆紅，但沒想到卻因為與房東政治立場不同，而被迫熄燈。民間團體「公民割草行動」30日PO文，表示鐵板燒營業到今天，老闆會再找地點、購置二手生財器具另起爐灶！

▲「說好的發大財呢」鐵板燒店曾因布條爆紅 。（圖／記者洪正達攝）

曾掛上「說好的發大財呢」鐵板燒店，被迫於7月底熄燈，業者表示，上次布條事件一出，沒多久韓粉房東便表示不願意再續租，業者也表示「沒事的，會再找地方重新站起來」，希望大家能耐心等候並持續關注。

而「公民割草行動」30日也在臉書PO文，表示「自罷免韓國瑜啟動以來，已經有許多個人、團體與店家遭到不明人士的騷擾甚至韓市府的莫名關切，承受不住的店家紛紛熄燈，高雄苓雅區復興二路8號的『森梵新鐵板料理』也宣告在今天結束營業」，公民割草行動也表示，將幫忙統整願意提供二手生財器具的幫忙者資料，也邀請有相關資詢的朋友們熱心提供，甚至必要時還會提供律師團協助。

根據「森梵新鐵板料理」在臉書上表示，這間店是由三位屏東人，一位嘉義人，一位台中人一起到高雄開店，也曾在臉書抒發心情「為何說出小市民的心聲，就要被貼上標籤，在自已生活的城市，對自已城市的大家長親口承諾的話，抱有期待，不過是人之常情罷了，然而現在不過有感而發表達失望的心情，勇敢的表達心聲而已，我想跟搞政治無關吧」。

但沒想到卻因為一條「說好的發大財呢？」紅布條引起討論，受到不少攻擊，最後也因為韓粉房東不續租，宣布結束營業。最後一天業者也不願多做回應，只在店門口立出牌子寫下「有緣路過會停下，等待下次相遇」。

▲鐵板燒宣布結束營業 。（圖／記者洪正達攝）