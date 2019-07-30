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韓粉出庭求饒「道歉5次」　王瑞德曝「下一波提告對象」：給你驚喜兼驚嚇

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▲▼王瑞德發文曝韓粉出庭行為。（圖／翻攝自Facebook／王瑞德）

▲王瑞德發文曝韓粉出庭「向我道歉5次」。（圖／翻攝自Facebook／王瑞德）

記者葉國吏／綜合報導

政治評論家王瑞德，日前協助遭韓粉霸凌的罷韓蔡姓正妹提告，引起韓粉不滿，在網路上留言指稱王瑞德要幫忙提告是因為要分一半和解金，對此王瑞德繼續提告，並透露韓粉出庭時的行為「向我道歉五次」。

▲王瑞德現身高雄挺煎餅：我不是被嚇大的。（圖／記者洪正達攝）

王瑞德28日指出，他協助台中的蔡姓女學生告了107人，也幫挺罷韓的「釣客食堂」告了46人，加上他自己提告的部分，全部加起來已經突破400人；他發起的認購香蕉煎餅活動，也在短短兩天內收到1萬6千多份，之後改接受捐款、並將款項捐給家扶中心，截至目前已經募得8萬6千多元，「就連我走在高雄街頭，也被一名大姐攔下，把捐款塞給我」。

▲蔡姓女學生因罷韓遭韓粉留言謾罵。（圖／翻攝女學生臉書）

29日晚間王瑞德再發文「不告你要告誰？」表示有韓粉公開在網路散播謠言，指他幫蔡姓正妹提告是為了要分一半和解金。「本人協助蔡小妹妹提告當天，不僅推掉通告，作完筆錄後，還請她和媽媽丶阿姨吃飯，完全沒有任何好處，卻被誣指我要分一半和解金，我就直接告你！」

王瑞德表示，29日他到彰化出庭，被告韓粉在停上遭斥責後認罪「向我道歉五次」。但王瑞德說，願不願意和解是掌握在他手中，「因為不僅吃上刑事官司，還有民事侵權官司等著你。」

另外，王瑞德也透露，他發現有給位使用特定人頭帳戶的網友一再攻擊他，他將會給這些人驚喜兼驚嚇！「我怎麼可能放過你！？」

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韓粉出庭求饒道歉5次！王瑞德曝下一波提告對象：給你驚喜兼驚嚇
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關鍵字：韓粉,王瑞德,罷韓正妹

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