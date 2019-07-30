爆韓國瑜想徵召被韓粉譙翻！　杜紫宸要告了「每人求償20萬」

▲韓國瑜代表國民黨參加2020總統大選。（圖／記者李毓康攝）

記者何文君／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出征2020總統大選。中華大學講座教授杜紫宸曾在初選前爆料，「韓有寫信給國民黨主席吳敦義表示只能接受徵召」，遭到韓粉留言圍剿痛批說謊；他昨晚在臉書表示，為此已先後收到200多則極盡侮辱的私訊，準備蒐證提告韓粉，每人求償20萬元。

杜紫宸在臉書發文表示，今年3月29日，他在節目上提到「韓市長在赴美之前寫信給吳敦義主席，表示無法直接參加初選，只能接受徵召」，並指消息是親耳聽見國民黨某高層主管透露。未料韓國瑜訪美回國次日，就嚴詞否認『絕沒寫信給吳敦義』；吳敦義也回應「我没有收到這封信，至於副主席有没有收到信，我就不知道了。」

因吳敦義和韓國瑜堅決否認，杜紫宸遭到韓粉鋪天蓋地的指責、攻擊，痛批說謊，事後他查證發現，韓國瑜是發簡訊給曾永權，而非寫信，立即發聲明澄清公開道歉。

然而此舉仍無法熄滅韓粉怒火，杜紫宸表示，因自己一字之差的誤會，引來韓粉亡命追殺，先後收到約200則私訊留言，極盡侮蔑之能事，事後曾將此事傳訊給高雄市新聞局長王淺秋，對方也建議報警處理。杜紫宸認為自己「罪不致誅」，韓粉侮蔑人格、問候親人的行為實在過分，準備比照王瑞德模式，蒐證後按鈴申告，每人求償20萬元。

▲杜紫宸表示將蒐證遭韓粉辱罵訊息，按鈴申告。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）