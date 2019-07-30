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華航稱「僅蔡英文沒買免稅品」致歉！羅致政批沒誠意：不排除「揪團」提告

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▲▼ 羅致政 。（圖／記者楊蕓攝）

▲羅致政。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局走私菸案第九天，隨機出訪的華航人員30日接受廣播節目專訪時透露，「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品」，引發軒然大波，華航稍早也致歉。然而，陪同出訪的民進黨立委羅致政30日受訪時表示，他完全不接受華航的道歉，提告的決心不變，甚至不排除「揪團」提告。

羅致政在臉書發文澄清，這次出訪過程中，無論事前或機上，他都沒購買任何免稅品，更沒參加國安局的團購，不只是菸品，任何免稅品都沒買，痛批這種沒證據的爆料「模糊我們辛苦拚外交的亮麗成果」，並說「一定對爆料者提告到底」，讓司法還給無辜者一個公道。

對於華航人員發言稱「全機只有總統沒買免稅品」一事引發立委不滿，包括立法院副院長蔡其昌、羅致政等隨團出訪的立委紛紛跳出來痛批造謠，認為此說法嚴重侮辱這些未購買者，將正式提告。

華航發言人劉朝洋稍早表示，因是個聊天節目，當時聊天過程很輕鬆，就脫口而出「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

羅致政30日下午也出面回應表示，既然代表公司上節目還信口開河，「聊天過程」並不能是理由，顯然華航處理的態度仍然輕忽、嬉皮笑臉，「我完全不能接受華航的道歉。」

羅致政痛批，如果華航認為這句話是事實，那就拿出證據，否則就是謠言，華航應該先釐清「全機只有總統沒買免稅品」這句話是否為事實，若不是，那應該說清楚誰沒有購買，而不是用模糊的態度混淆視聽，我無法接受。

羅致政強調，提告的決心不變，至於提告時間、內容還在跟律師討論，甚至不排除「揪團」提告。

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