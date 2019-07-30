少年台中離家失聯急煞父母 內埔警臉書+IG搜尋找到了

記者陳崑福／屏東報導

王姓少年因父母離異，暑假到台中與父親相聚，無故失聯，急煞父母，分別向屏東縣、台中市警方報案，內埔警分局利用臉書、instagram等社群軟體搜索，終於在屏東縣竹田鄉一處涼亭找到精神不濟的少年，連絡家長帶回，讓家長放下心中大石頭。

內埔警分局新北勢所副所長孔慶玉日前接獲黃姓婦人慌張跑來派出所報案，指其子在台中市離家出走，員警一方面安撫其情緒，一方面了解狀況。得知她與前夫離異後，兒子平日與她住在內埔，暑假期間，會到台中市和前夫同住。卻接獲前夫來電表示小孩深夜未歸且電話亦未能接通，因小孩並不熟悉台中市，擔心發生意外，趕緊到派出所求助。

孔慶玉獲報立即指派同仁先行調閱住家附近的監視器查看少年蹤影，並致電台中市霧峰警分局建立一個雙向聯尋機制，以互相提供各項最新訊息；隨後他帶領警員丁淦原及劉慶能從少年常出沒的超商、籃球場、國小等各種可能場所查訪，並利用臉書、instagram等網路社群軟體查看是否有少年最新消息，少年友人透露疑似在竹田鄉見過少年，員警立即前往搜尋，最終在路邊一處涼亭內找到他，幸他身體並無大礙，警方趕緊連絡家屬前來將他帶回。

內埔警分局表示，員警能善用社群媒體並即時尋回失蹤少年，執法技巧值得同仁學習，也提醒家長，暑假期間，青少年所接觸的生活、交友空間過多誘因，易誤入歧途，應適當掌握孩子外出情形，確保健康與安全。