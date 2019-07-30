台灣野人恆春半島如入無人之境　林管處盼吸收為「山老鼠剋星」

▲林務局屏東林管處期盼台灣野人林姓男子，未來能成為保林檢舉人對抗山老鼠悍將 。（圖／ＥＴｔｏｄａｙ資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警方目前正全力在恆春半島緝查涉嫌偷吃民眾食物的「台灣野人」林姓男子；林務局屏東林管處看準他在山區活動的能力，期盼他一旦落網後，未來能成為保林檢舉人對抗山老鼠悍將，靠獎金就足夠過正常人生活，不必再四處躲藏偷吃食物。

林姓男子2019年4月出獄後，又回到原來他熟悉的恆春半島，入侵民宅、民宿等偷吃食物，在滿州一家民宿吃食物時遇到民宿員工，還跟員工說對不起，再一躍而下8公尺的高台逃逸無蹤，身手相當矯捷。

雖然他只偷吃食物，但消息傳開，仍然引起民眾惶恐。屏東縣警局葉明潭相當重視，指派刑警大隊支援恆春警分局，全力將他緝捕到案。

林姓男子29日又被發現睡在滿州鄉門馬羅山旁的一處工寮，民眾看見大呼「寶哥…」，他聽到聲音後拿走工寮的內的LED燈後瞬間飛奔而出，躍上2公尺高的擋土牆消失在山林中，民眾騎乘機車尾隨追趕仍追不上，只能眼睜睜看他再度消失在山林中。

屏東林管處人員說，林姓男子雖不符合巡山員資格，但未來如願意配合在野外查報山老鼠，舉發人每案2萬至5萬元獎金，後續偵結還有贓額百分之十獎金，以他在野外匿蹤及行動模式，光配合檢舉就讓山老鼠聞風喪膽，還能維持野外生活也不必再四處偷東西吃。

恆春警分局在刑大支援下，找來當年參與過追捕的資深員警研究他的藏匿動態，希望儘快將林金寶逮捕歸案，還給山區居民寧靜。