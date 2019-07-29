4少年超商用計偷14000現金　「鍋蓋頭」太顯眼被逮

記者陳以昇／新北報導

新北市4名少年凌晨走入土城區一家超商，其中一人向店員謊稱東西掉進貨架內為由，支開店員離開櫃檯，再由另一名留著鍋蓋頭的少年走進櫃台，偷走14000元現金，店員事後發現遭竊，恐要負擔損失，友人心疼將事件貼網，警方根據監視器當天循線逮捕4名少年，訊後依竊盜罪函送偵辦。

▲留著鍋蓋頭的少年到超商櫃檯偷取14000元現金 。（圖／翻攝自臉書，下同）

根據超商內監視影片，28日凌晨5時許，4名少年走進新北市土城區一家萊爾富便利商店，其中一名少年走到櫃台，向大夜班店員謊稱有貨品掉進貨架夾縫中，店員隨著他去查看，一名少年則蹲在貨架旁把風。

此時留著鍋蓋頭的黑衣口罩少年，趁隙直接走進櫃台翻找，竊走現金14000元現金，得手後4人快步離開現場。店員交班時清點現金赫然發現短少，調閱監視器後驚覺遭少年設計支開走出櫃台，才會讓同夥少年有機可趁偷取現金。

店員擔心要賠償損失，友人聽聞遭遇後，將照片及案發過程貼上臉書不公開社團，希望網友能協助幫忙，網友眼尖認出，在臉書TAG少年，他還喊冤說只是去買飲料，並無偷竊；警方獲報後，當天根據監視器循線逮捕4名涉案少年，均坦承犯行，訊後依竊盜罪函送少年法庭偵辦。

▼其中一名少年蹲在貨架旁把風。（圖／翻攝自臉書）

▼警循線逮捕4少年 。（圖／翻攝自臉書，下同）