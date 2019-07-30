「警界理財大師」20萬交保　教投資虛擬貨幣害賠錢反成詐欺犯

▲高雄警界理財大師教人投資虛擬貨幣，卻因平台崩盤遭人檢舉。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者洪正達／高雄報導

高雄市服務某分局林姓員警，2年前曾因獨到的投資心法為自己攢到退休金，因而躍上媒體版面，不過最近卻傳出該名員警疑似教人投資虛擬貨幣，導致投資人無法將資金領回憤而投訴到警局，事後警方展開清查後，在徵得林員的同意下將他移送橋頭地檢署復訊，檢方偵訊後初步認為林已涉及銀行法及詐欺取財罪嫌，諭令20萬元交保候傳。

據了解，相較於一般從警人員大多煩惱退休金問題，但林員（53歲）似乎沒這個煩惱，除了對投資相當有研究外，甚至可靠著投資基金的複利賺到千萬退休金，讓人相當羨慕，他也因此躍上媒體版面分享自身經驗，甚至還有長官請他分享投資心法，並因此成立群組分享推廣。

不過在風光沒多久後，高雄市警局便接到檢舉，指稱林員疑似有投資虛擬貨幣，並在群組推廣投資方法，陸續也有人跟進投資，卻沒想到6月底該虛擬貨幣交易平台崩盤，導致資金無法領回，近期陸續有6、7名透過林員操作買賣的投資人向警局具名檢舉，並認為他有吸金嫌疑。

林姓員警任職的分局收到檢舉後，在7月份展開自清．並報請檢察官指揮偵辦，約談林員後，也在他同意下移送橋檢複訊，檢察官初步認定為林違反銀行法及詐欺取財罪，並將他列為嫌疑人，諭令20萬元交保候傳，檢警後續將進行釐清林員是否向投資人「保證獲利」，以及拉人進平台的過程是否從中獲利，不過，目前還沒有檢舉人提告。