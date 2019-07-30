「台灣野人」制霸森林來去無蹤　林管處喊「專才專用」：一起打山老鼠

▲林金寶身手矯健又生活在山區，行蹤難以捉摸，被取名「台灣野人」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者戴若涵／採訪報導

「台灣野人」林金寶長期在屏東縣恆春地區生活，由於身手矯健的他時常闖入民宅煮食，讓不少居民感到不堪其擾，紛紛報警處理，但他行蹤不定，讓警方也相當頭痛。屏東縣林管處釋出消息，希望林金寶能運用對山林的熟悉度，在檢舉獎金制度下共同打擊山老鼠，同時也能賺取生活費，讓林不必再為下一頓飯擔憂。

屏東縣恆春鎮、滿州鄉等地區7月以來陸續發生民宅、工寮遭人入侵竊取食物及使用器物的事件！甚至還有民眾錄下一名赤身裸體的男子在住宅內煮泡麵的畫面，讓當地居民感到相當不安，警方調查後鎖定男子身分。

原來他是50歲林金寶，10多年前便以相同手法入侵民宅、民宿、工寮，由於長期生活在中央山脈的花東及恆春半島區域，體格精壯、體力極佳、警覺性高，又以不穿鞋打赤膊的形象出現，因此被取名為「台灣野人」、「南台灣藍波」，後來被抓進監獄蹲了5年牢，直至2019年4月才出獄。

林務局屏東林管處林政課長洪寶林表示，從新聞中得知林金寶對山林相當熟悉，身手敏捷又長期居住在山區，雖然林金寶有前科不符合巡山員資格，但希望能透過「檢舉獎金」的制度將他化為己用。

「保護森林人人有責！」洪寶林指出，林金寶在野外生活的技能高超，希望他能夠運用自身專長，向政府檢舉山老鼠，一同遏止濫伐的情況發生，若他願意配合，舉發人每案有2、5萬元不等的獎金，後續判決出爐更有贓額10%的獎金，還能維持野外生活不必再以入侵民宅偷食維生，一舉數得。

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