快訊／韓國瑜出招！拿「水果刀」切柳丁　喊：蘇院長來逮捕我吧

記者洪靖宜、李唯甄、賴君欣／高雄報導

由於高雄市長韓國瑜日前指出，2020大選是不公平選舉，自己是水果刀，對上總統蔡英文的洋槍大砲。對此，行政院長蘇貞昌29日下午表示，「他如果帶著刀子，就違反槍砲彈藥刀械管制條例，我們一定會依法究辦」。沒想到韓國瑜30日出席市政會議時，拿出水果刀，在媒體面前切著各式各樣的水果，表示「就請蘇院長來逮捕我吧，我覺得像我們這種比喻，我們蘇貞昌院長實在連基本的幽默感都沒有」。

▲韓國瑜拿起水果刀切水果。（圖／記者洪靖宜攝）





▲韓國瑜拿起水果刀切水果。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市長韓國瑜曾說，2020大選是不公平選舉，自己是水果刀，對上總統蔡英文的洋槍大砲。對此，行政院長蘇貞昌29日下午則回應「他如果帶著刀子，就違反槍砲彈藥刀械管制條例，我們一定會依法究辦」。

對此，韓國瑜30日出席市政會議，要聯訪前意外擺出桌子，韓國瑜走出來後，喊說「今天先切水果給大家吃，我拿水果刀有人要把我逮捕」，緊接著就開始切水果，把盤子中的水果切完後，還說要請媒體們吃。

韓國瑜拿著水果刀開始切柳丁、奇異果、蘋果等水果，他說「蘇貞昌院長說要把依法送辦，我今天特別拿水果刀，特別出來切水果，拿水果刀，就請蘇院長來逮捕我吧，我覺得像我們這種比喻，蘇貞昌院長實在連基本的幽默感都沒有，講話是酸的不得了，所以今天一大早特別切水果」，此舉也讓現場媒體都嚇了一大跳。

▲韓國瑜切完水果說要請媒體們吃。（圖／記者洪靖宜攝）