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台鐵捷運化停站數變多惹民怨　林佳龍預告優化「三要素提升效率」

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▲火車進站,台鐵,台中站,區間車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵捷運化導致列車停站數變多、行車時間變長。（示意圖／記者季相儒攝）

記者黃翊婷／綜合報導

交通部推動台鐵捷運化政策已運行多年，交通部長林佳龍先前也常在臉書分享相關發展進度，但政策因為缺乏配套措施，導致民怨四起。林佳龍提到，這不是一項失敗的政策，反而是可以被優化的，未來會深入檢討車站建置、車輛調度等問題，希望能做到快慢分流，提升行車效率。

林佳龍去年1月曾在臉書PO出一段影片表示，台中鐵路高架捷運化之後，會再推動「大車站計畫」，打算讓車站周邊空間由2D變成3D，「台中是因鐵路誕生的城市，過去鐵道阻隔車站前後發展。鐵路高架化後，市府擬定『大車站計畫』（PO文期間林仍是台中市長），透過立體連通平台，打造結合鐵道、捷運、公車與自行車的複合式交通轉運中心，共站分流，讓大眾運輸四通八達；這也將是台灣規模最大的TOD（公共交通導向開發）發展策略。」

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 台鐵局長張政源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲面對台鐵捷運化的民怨，林佳龍預告會優化政策。（圖／ETtoday資料照，記者屠惠剛攝）

當時，林佳龍希望能透過這項計畫帶動周圍商圈，成為「台中的信義計畫區」。但其實台鐵捷運化包含全台10個縣市，由於交通部在推行之初缺乏良好的配套措施，反而導致列車停站數變多、行車時間變長，區間車與跳蛙式的區間快車比例也差很多，進而引起民怨。

《聯合報》29日刊出專訪林佳龍的報導，內容提到，林認為台鐵捷運化的兩大要素是「列車要準點、車站間距近」，況且這並不是一個失敗的政策，而是可以被優化的，只是過去在推動時未完整考量到分流問題，如今各地立體化車站的工程逐步串聯起來，當然就得納入相關的經驗參考，未來會深入檢討車站建置、車輛調度等問題，如果路廊夠就可以多蓋軌道，做到快慢分流、增設待避線，路線、時間、列車之間相互搭配，應該就能讓效率極大化。

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關鍵字：台鐵,交通部,林佳龍

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