台鐵全新彩繪列車來了！原民繽紛圖騰躍上太魯閣　運用班次表公布

▲原民會與台鐵合作推出太魯閣號原住民族日彩繪列車，29日正式亮相首航。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵全新彩繪列車來了！台鐵與原住民族委員會攜手打造的「原住民族日彩繪列車」29日正式亮相首航，16位原住民兒童繪畫比賽得獎作品躍上太魯閣號車身。該彩繪列車自即日起至10月28日，將運行長達3個月時間。



原民會與台鐵合作，運用「第12屆全國原住民兒童繪畫創作比賽」16位小朋友的得獎作品，複製於太魯閣自強號列車，圖像組成用神話故事比喻原住民族運動歷程的艱辛，並串聯「祭儀」與「傳承」意涵，加強傳遞「8月1日原住民族日」概念。

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▲▼太魯閣號原住民族日彩繪列車將運行3個月時間，透過彩繪加強傳遞「8月1日原住民族日」概念。（圖／台鐵提供）





原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod表示，列車不僅車體有彩繪，連車廂內走道間、充電區、行李架等處，也都有原住民族日意象的綴飾，座位枕巾上並設有《原住民族日之由來與意義》手冊及原住民族日系列活動相關訊息的QRcode，乘客乘車時可以掃瞄、讀取。

原住民族日彩繪列車行駛期間自7月29日至10月28日止，時間長達3個月，台鐵也公布相關班次運用表，期望透過列車在各地奔馳，紀念原住民族正名的歷程。

▲太魯閣號原住民族日彩繪列車班次運用表。（圖／台鐵提供）



台鐵局長張政源致詞時也表示，非常榮幸這次原民會原住民族日系列活動，是以台鐵太魯閣彩繪列車打頭陣，其中，第1節車廂及第8節車廂以原民小朋友充滿童趣的畫筆，彩繪出在阿美族、泰雅族等原住民間廣為流傳的射日傳說，並用射箭姿勢來呼應原住民文化傳承的重要。

近來台鐵積極與地方政府及各單位合作列車彩繪，如與日本南海電鐵合作打造「藍武士號、台日友誼號」、白沙屯拱天宮的「媽祖列車」、林務局「里山動物列車2.0」等，張政源也預告，接下來還會與觀光局合作「2019集集鐵道列車」、農委會特生中心合作「里山石虎列車」等。