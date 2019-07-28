台鐵又遇逃票奧客！拒補票還在月台咆哮　害列車誤點23分鐘

▲台鐵又傳旅客拒補票事件，導致一列區間車慢了23分鐘開車。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵28日下午又傳旅客糾紛！432次普悠瑪號列車長於板橋站開車後進行查票，發現一名旅客持電子票證要搭往基隆站，列車長核算票價要求補票，但該旅客無法接受，傳出意圖攻擊列車長。該名列車長隨即通報台北站，並由路警處理，該起事件也導致一列1202次區間車延誤23分鐘開車。

該起旅客拒補票，還意圖攻擊列車長事件發生在28日下午，台鐵還原當時情況，432次普悠瑪號列車長依座位檔執行查票工作，於板橋站開車後查到第5車，發現一位旅客持電子票證要到基隆站。

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▲台鐵又傳旅客拒補票事件，導致一列區間車慢了23分鐘開車。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

列車長向旅客說明列車台北站開車後下一停車站是七堵站，核算票價旅客卻無法接受，列車長向旅客說，「沒關係，您可以在台北站換乘其他列車」。不料，該名旅客下車後在月台上大聲嚷嚷，開始抱怨普悠瑪、太魯閣一樣是自強號，為什麼不能使用電子票證。

台鐵表示，當下列車長遂通報台北站，後由路警協助查明旅客身份沒有危害可能，在台北站搭乘後續1202次區間車往基隆，但該班次因此延誤23分開車，有旅客趕時間則改搭乘4208次。