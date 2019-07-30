快訊／高潞・以用助理遭爆狂拿400萬補助　陳恩澤：我依法申請　於法有據

▲高潞・以用。（圖／記者季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

針對時代力量立委高潞・以用的國會助理涉嫌非法取得經濟部400萬元的綠能補助。國會辦公室主任陳恩澤30日發表聲明，強調他身為台灣原住民族人，擔任第三部門的職務也都出自公益法人，「舉凡對於原鄉部落有所助益之政府資源，依法申請，於法有據」。

陳恩澤30日發表聲明表示，他身為台灣原住民族人，積極為原鄉部落發展而努力，均投身公益服務族人，自己所擔任第三部門的職務亦均出自公益法人，法人自得依其獨立法律人格逕自於中華民國之法律規範體系內遂行其法人格，「舉凡對於原鄉部落有所助益之政府資源，依法申請，於法有據。」

高潞・以用16日才傳出「摔樓梯撕衣服」的事件，29日晚間又被綠黨爆料，她的國會辦公室主任陳恩澤透過「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」等團體，在1月19日拿了經濟部各200萬元的綠能補助。

時代力量29日聲明指出，目前已啟動調查程序，若調查後屬實，將請高潞主動辭去立委、黨內決策委員的職務，同時啟動黨紀調查，如有違法情事，將主動移送檢調單位。高潞・以用則透過新聞稿回應，表示她擔任立委以來，並未利用任何職權獲取補助，不實指控將造成她及時代力量政治形象的損害，自己會持續堅持時代力量的政治理念，監督政府施政，促進原住民族之權益發展。

▼高潞・以用國會助理涉嫌非法取得經濟部400萬元的綠能補助。（圖／翻攝自綠黨臉書）