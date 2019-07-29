高潞助理遭控獲400萬補助！　時力：若屬實將請她辭立委並移送檢調

▲時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）



記者邱茀濱／綜合報導

綠黨29日晚間在臉書爆料，指出時代力量立委高潞・以用的國會助理疑涉利用職務之便獲取政府部門補助。時代力量晚間緊急發出新聞稿強調，已啟動調查程序，若屬實將請高潞主動辭去立法委員並主動移送檢調單位調查。

綠黨在臉書貼出多張高潞‧以用照片與文件爆料稱，高潞的國會辦公室主任陳恩澤透過「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」等團體，同時在1月19日拿到經濟部各200萬元的綠能補助。

綠黨指出，其實看似正常的經濟部綠能補助，背後卻讓很多沒有申請到的單位感到不滿，因為背後的藏鏡人正是「陳恩澤」。而經他們調查發現，「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」恰好是高潞‧以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章所創辦，現在的負責人陳恩澤，則是高潞‧以用國會辦公室助理。

此外，綠黨表示，高潞‧以用在第9屆第6會期擔任立法院經濟委員會委員，其中經濟部就是她的監督單位，而她助理經營的2個沒有實績的單位，「竟然在該會期結束前獲得經濟部最高400萬元的綠能補助，這讓很多無法獲得核定的單位私下議論紛紛。」

最後，綠黨認為「立法委員對經濟部有實質監督權，助理承攬經濟部數百萬元的綠能計畫，已經明顯違反利益迴避法相關規定。」因此，他們要求時代力量立即啟動調查，若確有違法情況，請主動將資料移送檢調調查，不要因為400萬元利益而砸了新政治的招牌。