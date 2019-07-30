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強生稱「脫歐協議已死」！上任首訪愛丁堡遭狠批　蘇格蘭籌備二次公投

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▲▼英國新任首相強生29日到訪蘇格蘭首府愛丁堡，與蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）會面。（圖／路透）

▲ 此次是強生上任後，首度到訪倫敦以外的地區。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國新任首相強生29日到訪蘇格蘭首府愛丁堡，與蘇格蘭首席部長施特金（Nicola Sturgeon）會面。施特金會後透露，強生已明確告知「10月31日必脫歐」的消息，但認為此種強硬作法將為蘇格蘭、甚至整個英國帶來災難性影響，同時強調蘇格蘭人民應該要有機會再次進行獨立公投，決定蘇格蘭的未來。

綜合BBC等外媒報導，強生周一上午到訪格拉斯哥（Glasgow）西邊的法斯蘭海軍基地（Faslane），接著才到愛丁堡與施特金見面。強生表示，現有的脫歐協議「已死」，但願意攜手歐盟繼續向前邁進，也深信雙方可以在懷有善意的情況下，共同起草一份新的協議。

▲▼ 蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 斯特金擔任蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁，主張留歐。（圖／達志影像／美聯社）

只不過，施特金強調，強生口中的「協議已死」已充分表達出他的強硬立場，這可能為蘇格蘭、甚至整個英國帶來災難性衝擊，可能流失的工作機會高達10萬個。

「新首相帶領的新一屆政府已讓英國踏上無協議脫歐的道路，政府採取的立場讓英國難以與歐盟達成協議」，施特金表示，「我已向強生清楚說明反對脫歐、無協議脫歐的立場，也提到蘇格蘭人民有權規劃自己的道路、選擇自己的未來。」

▲▼英國新任首相強生29日到訪蘇格蘭首府愛丁堡，與蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）會面。（圖／路透）

▲ 2人約莫進行一個小時的談話結束後，強生從後門離開，避開抗議群眾。（圖／路透）

事實上，施特金今年5月曾公開表示，蘇格蘭將於2020年下半年進行第二次獨立公投。如今，她也證實，她在獨立議題上有與強生進行溝通交流，且明確告知她的地方政府打算通過相關法案，讓公投能在明年舉行。

然而，根據施特金引述強生的說法指出，他傾向蘇格蘭不要獨立，且「不認為蘇格蘭擁有選擇的權力。」對此，唐寧街10號發言人表示，首相將努力不懈地讓英國更加強大，同時改善蘇格蘭人民的生活，且英國無論如何都會在10月31日這天離開歐盟。

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關鍵字：脫歐,蘇格蘭獨立,蘇格蘭,蘇格蘭民族黨,強生,歐盟

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