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「戰時內閣」力拚硬脫歐！2委員會正式成立　高層曝：別懷疑強生的決心

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▲▼強生出訪蘇格蘭。（圖／路透）

▲英國首相強生（左）與蘇格蘭首席大臣施特金（右）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）29日出訪蘇格蘭，試圖尋找「無協議脫歐」的盟友。蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）指出，強生讓英國「幾乎無法避免地」走向無協議脫歐。不過強生似乎已做好萬全準備，拉攏脫歐派組成「戰時內閣」，並指出舊有的協議已經不存在，歐盟必須要重新和英國談新協議。

綜合BBC等英媒報導，強生目前已指派戈夫（Michael Gove）規劃硬脫歐。戈夫透露，儘管團隊現階段仍打算與歐盟達成協議，但同時坦承此一可能性不高。此外，政府已籌組6人「戰時內閣」，旨在動用任何必要手段達成脫歐目標，除了強生本人之外，還有戈夫、財政大臣賈維德（Sajid Javid）、外交大臣拉布（Dominic Raab）、脫歐大臣巴克雷（Steve Barclay）、總檢察長考克斯（Geoffrey Cox）。

強生出發蘇格蘭前表示，英國政府已經在替無協議脫歐做準備，但他也不排除「有協議」脫歐，前提是歐盟必須要重啟脫歐協議談判，必須同意廢除愛爾蘭邊境後備計畫。BBC報導指出，目前英國內閣已經成立「退出策略委員會」（Exit Strategy committee）與「日常營運委員會」（Daily Operations committee）準備做出關鍵性的脫歐決議，並處理無協議脫歐的細節問題。

施特金與強生會談結束後說，「我清楚地看到，新首相正讓英國走向不能避免的無協議脫歐道路，現任政府的立場很難讓人覺得可達成協議，對蘇格蘭甚至整個英國來說，這都是場災難。」施特金也表達蘇格蘭拒絕無協議脫歐的立場，甚至明確表示，蘇格蘭人民可以自己決定該走的路，未來幾個月內蘇格蘭議會將會推動第2次獨立公投。

▲▼強生出訪蘇格蘭。（圖／路透）

▲蘇格蘭民眾抗議強生到訪。（圖／路透）

新任脫歐談判代表佛羅斯特（David Frost）表示，千萬不要低估強生，不要懷疑他對10月31日準時脫歐的決心。前環境大臣戈夫（Michael Gove）也被強生安排入閣，負責無協議脫歐的規劃，戈夫向記者表示，「不會有任何延誤，我們絕對會在10月31日離開，而確保國家已準備就緒是我的工作。」未來幾周會開始推動宣傳，讓企業與民眾對無協議脫歐做好準備。

不過，歐盟已經再三表示，他們不會修改先前與梅伊（Theresa May）談妥，但是國會拒絕接受的協議，也不打算刪除愛爾蘭邊境後備計畫，此後備計畫目的是在確保脫歐後，蘇格蘭與英國邊境的商品運送，不須經過額外的檢查站。

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關鍵字：強生,英國首相,Boris Johnson,內閣,脫歐,無協議脫歐

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