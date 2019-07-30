首相官邸史上首對未婚同居伴侶！　強生「第一女友」昨入住唐寧街

▲ 席孟茲已經搬進唐寧街。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國新任首相強生（Boris Johnson）24日上任，當天便進駐唐寧街10號。自從他和「第一女友」席孟茲（Carrie Symonds）在選前大吵的消息一出，外界格外關注席孟茲是否會跟著搬進首相官邸。強生的一名發言人證實，席孟茲已經在29日入住，兩人也成為史上首對未婚同居唐寧街10號的伴侶。

美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，強生和第二任妻子惠勒（Marina Wheeler）育有4名子女，離婚程序目前還在進行中。他們在2018年9月宣布，這段長達25年的婚姻已經畫下句點。不久後，強生和席孟茲的戀情便被證實。

英國《衛報》曾報導，強生6月21日和席孟茲在他們此前同居的倫敦南區一處公寓發生激烈爭吵。據傳女方不斷大吼，「滾出我的公寓！」鄰居聽到尖叫和敲打聲，不堪其擾而報警。強生當時才剛在保守黨國會議員最後一輪投票拿下最高票，距離坐上首相之位已經不遠，對此則不願多做回應。這則報導使外界對這對情侶的興趣大增，也十分關心他們是否會同住首相官邸。

▲▼ 強生上任後發表演說，席孟茲也現身唐寧街。（圖／路透社）

強生上周在保守黨領袖選舉中輕鬆獲勝，24日被任命為首相。席孟茲和他的助手們當天一同站在唐寧街10號門口，迎接強生成為首相後的首次演說。事實上，席孟茲的政治生涯也相當成功，2012年便以競選團隊成員的身分，成功幫助強生連任倫敦市長一職。

席孟茲在29歲那年便成為保守黨有史以來最年輕的公關總監。分析人士指出，她在競選期間有效改善強生的邋遢形象，對選舉產生關鍵性的作用。