巴基斯坦軍機墜毀15死！衝入住宅區爆大火　數棟房遭波及

▲ 目前事故原因仍待釐清。(圖/翻攝自推特@BajouryLuqman)

記者詹雅婷/綜合外電報導

根據外媒30日消息,巴基斯坦一架小型陸軍軍機進行飛航訓練時,墜毀於旁遮普省拉瓦爾品市(Rawalpindi)一處住宅區,至少造成15人死亡,另有12人受傷。事發後,墜機地點發生大火,數棟房子遭受波及,造成15人受傷。

據瞭解,2名飛行員以及3名機組人員全數罹難,10名平民不幸身亡,而發生大火的地點位在拉比購物中心附近(Rabi Center shopping mall)。目前發生事故的原因仍有待釐清,救援隊伍已趕到現場處理中。

I lived in phase 8, ye hm p b gir sakta ta pr jin ka aj jana lika ta is dunya se o chale gae allah in k gar walo ko sabar ata kare. A small aircraft crash in Phase 7, #BahriaTown #Rawalpindi. More than 10 people died including 2 kids , 3-4 houses completely damaged. pic.twitter.com/2klQCC3F79