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解放軍軍演越過海峽中線？中評社：這只是一條「默契線」陸方從未承認

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▲▼曾有消息指出，解放軍此次「兩棲操演」將會派出05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

▲曾有消息指出，解放軍此次「兩棲操演」會派出05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍先前發布航行通報指出，29日起在舟山島與東山島海域展開軍事活動。有退役少校分析，東山島演習區域有部分範圍越過了「海峽中線」。《中評社》評論認為，這很可能只是台灣前軍方人員「單方面」的說法；另外，「海峽中線」僅是一條「默契線」，大陸從未承認。

評論再指，相信大陸軍方不會針對軍演是否「越線」作出回應；此次軍事演習有針對性，特別是東山島附近海域的演習，因為面對台灣，所以比較敏感，演習無疑會對台灣造成巨大軍事壓力。「目前未知演習的規模、出動的軍種、涉及的戰區等；如果依照官方媒體日前所披露的訊息，這是很可能是一次高層次、大規模的聯合演習。」

▼解放軍。（圖／CFP）

▲▼解放軍。（圖／CFP）

我國防部則強調，中共未放棄以武力犯台，且在東海及當面東南沿海舉行各種年度計畫性軍事演習；此舉已造成中華民國台灣2300萬同胞的反感，無助兩岸和平發展，更嚴重破壞區域安全與穩定。「日益嚴峻的敵情威脅與區域情勢的變化，國軍以負責任的態度，運用聯合情監偵作為，充分掌握台海周邊海、空域動態，維護國家安全，確保區域的和平穩定。」

據大陸國家海事局網站消息，7月26日至8月2日期間，大陸海軍在渤海與黃海北部海域執行軍事任務、進行實彈射擊。海事局網站28日發布「浙航警0623」，時間從當天傍晚6時至8月1日傍晚6時，浙江舟山附近海域範圍內將進行軍事活動，禁止駛入；廣東海事局29日也發布「粵航警0164」航行警告，指東山島附近海域於當日上午6時至8月2日傍晚6時進行軍事活動。

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關鍵字：海峽中線,台海中線,解放軍,軍演,默契線,共軍,東山島,舟山島,軍武,大陸軍武

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