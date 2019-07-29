解放軍南北兩區同時軍演！呂禮詩：東山島操演區有部分「超越海峽中線」

▲曾有消息指出，解放軍東山島「兩棲操演」將會派出05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

記者邱茀濱／綜合報導

自浙江海事局28日晚間發布「浙航警0623」航行警告後，廣東海事局29日凌晨也發布「粵航警0164」航行警告。這是解放軍同時在北部舟山島與南部東山島海域的軍事演習。不過，前金江艦長呂禮詩29日稍早在臉書貼文，「雖然東山島操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！」

據了解，浙江海事局28日晚間發布浙航警0623航行警告，東海自28日18時至8月1日18時期間，進行軍事活動。呂禮詩指出，位置在舟山島正東48浬處，操演區為一66海浬X78海浬矩形區域；距離我ADIZ最北點僅有14海浬，不過距離富貴角仍有235海浬遠。

▲▼浙航警0623。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書，下同）

另一方面，廣東海事局也在29日凌晨發布粵航警0164航行警告，東山島附近海域自29日6時至8月2日18時，進行軍事活動。呂禮詩表示，位置在金門大帽山西南55.5公里處；雖然操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！

國防部對此指出，國軍運用情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心；面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，維護中華民國的自由、民主與主權。

▲▼呂禮詩根據中方通報點出演習區域。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

據了解，東山島位於中國福建省南部沿海，隸屬於福建省漳州市東山縣，是福建省第二大島，也是中國第七大島。舟山島位於中國杭州灣東南方向、浙江省東北部海域，是浙江第一大島，中國第四大島。