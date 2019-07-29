　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍南北兩區同時軍演！呂禮詩：東山島操演區有部分「超越海峽中線」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼曾有消息指出，解放軍東山島「兩棲操演」將會派出05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

▲曾有消息指出，解放軍東山島「兩棲操演」將會派出05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

記者邱茀濱／綜合報導

自浙江海事局28日晚間發布「浙航警0623」航行警告後，廣東海事局29日凌晨也發布「粵航警0164」航行警告。這是解放軍同時在北部舟山島與南部東山島海域的軍事演習。不過，前金江艦長呂禮詩29日稍早在臉書貼文，「雖然東山島操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！」

據了解，浙江海事局28日晚間發布浙航警0623航行警告，東海自28日18時至8月1日18時期間，進行軍事活動。呂禮詩指出，位置在舟山島正東48浬處，操演區為一66海浬X78海浬矩形區域；距離我ADIZ最北點僅有14海浬，不過距離富貴角仍有235海浬遠。

▲▼浙航警0623。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

▲▼浙航警0623。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書，下同）

▲▼浙航警0623。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

另一方面，廣東海事局也在29日凌晨發布粵航警0164航行警告，東山島附近海域自29日6時至8月2日18時，進行軍事活動。呂禮詩表示，位置在金門大帽山西南55.5公里處；雖然操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！

國防部對此指出，國軍運用情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心；面對敵情的變化與威脅，國軍持續強化戰訓整備，提升關鍵防衛戰力，絕對有能力、有信心捍衛國家安全，守護家園，維護中華民國的自由、民主與主權。

▲▼呂禮詩根據中方通報點出演習區域。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

▲▼呂禮詩根據中方通報點出演習區域。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

▲▼呂禮詩根據中方通報點出演習區域。（圖／翻攝自Lu Li-Shih臉書）

據了解，東山島位於中國福建省南部沿海，隸屬於福建省漳州市東山縣，是福建省第二大島，也是中國第七大島。舟山島位於中國杭州灣東南方向、浙江省東北部海域，是浙江第一大島，中國第四大島。

ET快訊
熬夜＝送死！醫目睹友倒地亡…曝「誘發猝死」4大警訊：離大家不
影／真的被館長踢殘了！吃屎哥「拐走畫面」曝　網嘆1點可惜：勝
快訊／威力彩連槓43期！下期上看15.2億元　明天準時上班！

關鍵字：解放軍,東山島,舟山島,呂禮詩,軍演,軍武,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

F-16戰機試射魚叉飛彈命中靶艦　成功驗證對海戰術

解放軍南北兩區同時軍演！呂禮詩：東山島操演區有部分「超越海峽中線」

俄羅斯海軍節閱艦式　解放軍「西安艦」亮相接受普丁檢閲

共軍演練越線！　國防部：有信心守護家園，維護主權

以色列「箭式三型」在美測試　成功攔截外大氣層導彈！

解放軍東山島演習？國防部：充分掌握！有信心守護家園

解放軍東山島演習今晨6點展開！呂禮詩：操演區已有部分「超越海峽中線」

無「村」出其右　東指部1/8官兵來自太麻里多良村

部落年長者帶動從軍　太麻里多良村青年掌握人生

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

「三商巧福」員工未按SOP做事 主管大聲斥罵！客人嚇壞投訴

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

火鍋要吹涼！三隻阿猩「噘嘴猛呼」 他肚子狂收縮還被罵：給力一點

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

林意箴吸毒過量跳樓輕生！　 變女鬼找上李國毅...案情180度大翻轉

F-16戰機試射魚叉飛彈命中靶艦　成功驗證對海戰術

解放軍南北兩區同時軍演！呂禮詩：東山島操演區有部分「超越海峽中線」

俄羅斯海軍節閱艦式　解放軍「西安艦」亮相接受普丁檢閲

共軍演練越線！　國防部：有信心守護家園，維護主權

以色列「箭式三型」在美測試　成功攔截外大氣層導彈！

解放軍東山島演習？國防部：充分掌握！有信心守護家園

解放軍東山島演習今晨6點展開！呂禮詩：操演區已有部分「超越海峽中線」

無「村」出其右　東指部1/8官兵來自太麻里多良村

部落年長者帶動從軍　太麻里多良村青年掌握人生

快訊／快速道路停車被3連撞！嘉義男「雙腿截斷」　家屬放棄治療拔管亡

陳菊挨批私菸案「毫髮無傷」　黃國昌臉一沉…吐33字公道話坦白

新聞放送事故！　「男男握GG」色情按摩無碼播出…全國辣眼睛

劉亦菲車內熟睡被看光！　自嘲「有沒有流口水」…網笑翻：仙女睡覺也張嘴

林書豪苦等邀約曾說回金州會是好故事　勇士簽柯瑞妹夫李伊

哈利、梅根被爆發鄰居「規則清單」　不能說話、摸狗、看小孩

獨／賀一航走了…沈玉琳確定掰了《我愛冰冰Show》！曝退出真正原因

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

軍武熱門新聞

F-16試射魚叉飛彈命中靶艦　..

解放軍南北兩區同時軍演！

東指部1/8官兵來自太麻里多良..

解放軍近日軍演　陸媒：台灣開始..

解放軍「西安艦」參加俄羅斯海軍..

攔截大氣層飛彈！箭式三型通過測..

美國女上校指控空軍上將：射精在..

共軍演練越線　國防部信心守家園

呂禮詩：中共東山島演習區域有部..

遊行出現「解放軍帽」陸媒：已停..

美軍艦25日航經台海！解放軍派..

殲-20超低空突防高度低於50..

遇教召就買機票？國防部開大絕了

《新時代的中國國防》白皮書24..

更多熱門

相關新聞

解放軍「西安艦」參加俄羅斯海軍節

俄羅斯28日慶祝海軍節，有150多艘各式軍艦、80架航空器和超過1.5萬名官兵參加。值得注意的是，中國海軍052C型導彈驅逐艦「西安艦」也參加本次活動，並接受俄羅斯總統普丁檢閱。

共軍演練越線　國防部信心守家園

解放軍東山島演習　國防部：充分掌握

呂禮詩：中共東山島演習區域有部分超越海峽中線

解放軍近日軍演　陸媒：台灣開始教召

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇傻　

館長先受傷了？吃屎哥曝「先手招」真相

熬夜＝送死！醫曝「誘發猝死」4大警訊

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

捐卵賺24萬！她腫如懷孕：不敢了

人妻泳池犯傻！他游出「1句話插入」讓網笑瘋

腳底刺出小洞！尖頭兇手曝光笑噴萬人

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

卓別林卸妝後根本絕世美男！

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面