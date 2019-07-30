陸國產航母近照曝光！甲板出現殲15D「機翼伸展」模型　新試驗將展開

▲大陸國產航母甲板上出現殲-15D、直-8、直-9等機型。（圖／翻攝自微博／熱武器時代愛情故事，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸首艘國產航母目前已進行多次海試，外界推測正式服役的日子越來越近了。近日又有軍迷拍下航母最新動態，發現飛行甲板上多了殲-15D機翼正常伸展的模型，很可能是殲-15D展開新的試驗階段。資料顯示，殲-15D是殲-15「飛鯊」的改進型之一，據傳它加強了電子戰能力，能在極為複雜的電磁環境下進行攻防作戰。

《新浪軍事》報導，從國產航母近照中可見，停駐在甲板上進行匹配試驗的艦載機模型包含殲-15D、直-8和直-9的改進型這3款；以前常見到的殲-15D是機翼折疊狀態，這次則有殲-15D機翼正常伸展模型，很可能是殲-15D的試驗展開了新階段。此外，直-9相比直-8的個頭小很多，未來，腿短且艙容有限的直-9將慢慢退出一線，由更大更先進的國產直-20通用直升機來承擔更多的任務。

▼甲板上出現多款進行匹配試驗的艦載戰機模型。（圖／翻攝自微博，下同）

報導指出，由於航母機庫以及飛行甲板的限制，大多數固定翼艦載戰鬥機的機翼都被設計成可折疊，殲-15系列也不例外。不少都認為，這款共軍新改款電子戰機可能很快就會加入中共航母的艦載機編隊。以當前公開的消息分析，殲-15D電子戰機編配數量大約為4至6架，搭配殲-15艦載戰機出任務時，將有1至2架殲-15D隨行給予電子支援，實質提升整體突防能力。

據「艦載武器」微信公眾號推估，艦載機部隊中的固定翼戰機估計到2030年前基本是殲-15系列戰機當主角，到2030年之後才可能有隱身艦載戰機上艦。

英國《詹式防務周刊》曾指，殲-15D功能與美國海軍波音EA-18G「咆哮者」艦載電子戰飛機類似，該機曾被捕捉到攜帶類似KG600翼尖電子戰吊艙的裝置飛行，而這種裝置是解放軍安裝在為實施防空壓制任務（SEAD）進行優化的殲-16雙座戰鬥機上。

殲-15D為了適應這套機載電子戰系統進行設計上的改動，包含去除了機頭部分的OLS-27紅外搜索和跟蹤裝置，拆掉30毫米航炮和空速管，以及用有源電子掃描陣列雷達替換了機械掃描雷達。報導強調，這些結構上的變化為殲-15D增加一個座位，使其能夠有效實現艦載操作，同時仍可以搭載足夠的彈藥執行任務。

▼殲-15D電子作戰機。（圖／翻攝自大陸網站）