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3總統、26次專機出訪...華航大賣4.2萬條菸　一張表看懂「誰超買最多」

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▲▼總統蔡英文抵達友邦聖文森。（圖／記者陶本和攝）

▲華航追查歷年總統專機任務菸品銷售數字，其中總統蔡英文任內，3年就購入2萬6668條，超買菸數是馬的2倍、扁的12倍。（圖／資料照／記者陶本和攝）

記者賴文萱／台北報導

國安特勤人員私菸案持續延燒，華航連日公布歷來總統專機任務上菸品銷售數字以及相關負責人，根據目前資訊，最早追溯回2006年前總統陳水扁執政時代，另截至到2019年總統蔡英文的「自由民主永續之旅」，一共賣出高達4.2萬條菸。外界分析，專機上免稅菸銷售數字不斷增加，其中與菸捐、菸稅調漲很有關聯。

▲▼華航2006年-2019年專機菸品資料。（圖／資料華航提供／ETtoday製圖）

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▲華航公布2006年至2019年專機菸品銷售數字、專案負責人。（圖／資料華航提供／ETtoday製圖）點圖可放大

根據華航追查到的總統專機菸品銷售數字，3任總統、26次專機出訪，一共賣出4.2萬條菸。最早從陳水扁任內開始，2006年9月至2008年1月約1年多的時間，共賣出2171條菸，其中最多的一次為「隆誼專案」，賣出719條菸。

馬英九任內從2009年8月開始至2016年3月，6年多時間共購入1萬3392條菸，其中「久安專案」賣出最多，達3677條，外界研判與該次任務為馬任內最後一次專機有關。

至於總統蔡英文任內則從2016年6月至2019年7月，短短3年多時間就購入高達2萬6668條，其中最多的一次就是這次被爆出的「自由民主之旅」，數量暴增至1萬0009條，直接創下歷年「超買」紀錄，更是馬的2倍、扁的12倍。

外界分析，總統專機買菸需求暴增，與近年菸捐、菸稅不斷調漲有關聯，根據董氏基金會公布的數據，2017年起，菸稅從16.8元漲為31.8元，另外還得再加上菸捐20元。由於菸品價格漲幅極大，購入免稅菸的價差也隨之增大，以目前市售七星香菸每條1250元來看，免稅菸僅售670元，價差就有580元。

▲▼林佳龍說明長榮罷工事件。（圖／記者莊喬迪攝）

▲林佳龍強調，這是華航從危機轉為大改革的契機，現在要一起來共同面對解決問題。（圖／資料照／記者莊喬迪攝）

交通部長林佳龍說，依據華航目前公布的資料，從2006年9月至今，華航共執行了26次總統出訪任務，其中，菸品販售超過1000條的有9次，除了2010年10月的久博專案，販售菸品達1683條，其他8次超過千條的出訪專案，都出現在2014年6月以後；換句話說，在2014年6月以後，菸品數量破千條成為常態。

林佳龍強調，這個關鍵的轉折點，是發生什麼事？真的只有菸稅的因素？還有沒有其他不為人知的原因？他也請華航務必查明，給社會大眾一個交代。

▲▼立委黃國昌爆料，華航高層幫國安人員走私免稅菸。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

▲華航涉入國安人員私菸案，林佳龍要求華航務必查明真相。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

有關專機免稅菸品銷售檢討，華航目前已將相關專案督導負責人調非主管職，並接受調查，羅雅美資深副總經理調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處邱彰信副總經理調總經理室高級專員。

至於先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，仍在華航任職者，行政責任一併清查追究；法律責任部分，華航也將整理相關交易資料，主動移送司法機關釐清。

交通部政次王國材則回應，華航這二天有用心在查，陸續找到新資料，華航曾對外講是多年的歷史共業，讓所有歷任總統被質疑。交通部要求一定要有證據，不能僅依老員工記憶，為求真相大白，要他們持續努力。

ET快訊
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關鍵字：私菸案,華航,交通部,林佳龍,王國材

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