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桃園機場地勤男員工感染麻疹　接觸者73人納入監測

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▲桃園國際機場某航空公司地勤員工確診為桃園市麻疹第17例。（圖／資料照片）

▲桃園國際機場某航空公司地勤員工確診為桃園市麻疹第17例。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市衛生局28日確診中壢區29歲男性為市內麻疹第17例，他是桃園國際機場某航空公司地勤員工，在21日凌晨出現發燒症狀未就醫，24日下午臉部、胸口及雙手出現紅疹，至醫院急診就醫，醫師懷疑麻疹進行通報並採檢送驗，26日經疾病管制署檢驗陽性並於28日研判確診。因該個案於暴露期（7月6日至7月17日）無國外旅遊史，活動地點大多在住家及機場，極可能是接觸到來自麻疹流行地區症狀不明顯之旅客而遭感染。

衛生局表示，目前已掌握相關接觸者計73人，包括職場及日常活動接觸者，衛生局已動員防疫人員監測接觸者的健康，將持續監測至8月11日，並主動寄送衛教單張，提醒接觸者出入公共場所配戴口罩。因該個案於7月20日至7月28日可傳染期有大眾交通運輸及公共場所活動史（如附表），呼籲相關接觸者落實自主健康管理18天（自接觸日起算），一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，立即配戴口罩並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，今年截至7月28日國內累計確診108例麻疹個案(67例為國內感染，41例為境外移入)；桃園市累計確診17例(10例為國內感染，7例為境外移入)。目前國際間麻疹疫情持續，鄰近的東南亞國家仍持續流行，因正值暑假出國旅遊旺季，提醒民眾應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒前往麻疹流行地區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。一般民眾（尤其是1981年以後出生的成人）近期如計劃前往流行地區，請於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需接種MMR疫苗；返國後亦需注意自我健康監測，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）或撥打衛生局24小時防疫專線0800-033-355洽詢。

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關鍵字：桃園機場,地勤,男員工,麻疹,監測,自主管理

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