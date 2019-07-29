華航追查私菸案「最早回溯到2006年」　林佳龍：涉及長久共犯結構

▲林佳龍說，華航私菸案可能涉及長久的陋習或一個共犯結構，絕對要釐清真相，究責無上限。（圖／翻攝自林佳龍粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

華航追查私菸案陋習，一波波公布最新資料，目前回溯到從2006年扁政府時期就開始。對此，交通部長林佳龍受訪表示，華航一開始比較抗拒，到現在也配合追查並公布資料，他說，我們目的不是要去針對任何人，但因為這涉及長久陋習或一個共犯結構，釐清真相後，把危機轉為華航大改革的契機，強調一定會查明真相、不護短，絕對究責無上限。

林佳龍上午偕同立法委員洪慈庸會勘舊山線復駛計畫，針對華航私菸案，他受訪表示，這個案件涉嫌違法走私，強調府院看法是一致的，只是強調的重點不一樣，他面對這件案件也一直提到，一定要查明真相不護短、究責無上限，這一周以來，他都是秉持這樣的原則。

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▲華航公布2006年至2019年專機菸品銷售數字、專案負責人。（圖／資料華航提供／ETtoday製圖）點圖可放大

對於華航連日公布歷來總統專機的相關資料，林佳龍表達肯定，他說，看到華航從一開始比較抗拒，到現在配合終於公布從2006年到這一次，所有總統專機有關於菸品採購的相關證據，「釐清真相後才能夠進行改革，追查目的不是要去針對任何人，但因為這可能涉及到華航長久的陋習或一個共犯結構」。

林佳龍表示，我們是要解決問題，感謝府院都支持他，大眾也願意給他一點時間，相信這是華航從危機轉為大改革的契機，現在要一起來共同面對解決問題，才能重拾國人對華航的信心。

▲林佳龍強調，這是華航從危機轉為大改革的契機，現在要一起來共同面對解決問題。（圖／資料照／記者莊喬迪攝）

林佳龍也說，私菸案事件要釐清，涉及人事時地物跟過程及因果關係，目前歷來總統專機銷售的菸品數量只是第一步公布，相關涉及的人以及整個過程也都應該要來釐清。目前司法調查也已經展開，檢調會掌握最充分的證據，但希望華航在不違反秘密原則下，掌握多少事實就公布多少，讓社會也可以了解。

他也提到，除了已經查到的菸品數量、經手人員外，相關決定是什麼時候做的？是不是還有其他免稅品等等？這裡面都還要一一加以釐清。