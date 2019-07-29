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華航20人找出「私菸案新進展」　林佳龍：2014年6月關鍵轉折點發生什麼事

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林佳龍。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍今在臉書發文，「我也請華航務必查明，給社會大眾一個交代。」（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者陳俊宏／台北報導

交通部長林佳龍今天（29日）上午提到國安局私菸案調查最新進展，「在2014年6月以後，菸品數量破千條成為常態，這個關鍵的轉折點，是發生什麼事？真的只有菸稅的因素？還有沒有其他不為人知的原因？」他表示，華航也已宣布未來專機不再有任何特權，免稅品銷售跟一般客機一樣，必須機上完成交貨。

林佳龍今在臉書說，特勤人員走私菸品事件發生後，一開始因華航提供專機團購私菸紀錄只有到2014年，華航說因系統轉換所以找不到更早的資料，他很不滿意這樣態度，經強力要求後，華航周末投入超過20人找資料，28日有了新的進展，成功回溯2006到2013年的資料，「我要求不能因此停止，要持續追查，直到真相大白。」

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▼林佳龍說，「華航要認知到，現在主動追查所有問題，未來才能重拾國人信心。」圖為華航行政中心。（圖／記者沈繼昌攝）

▲▼國安局私菸案，華航行政中心。（圖／記者沈繼昌攝）

林佳龍指出，依據華航目前公布的資料，從2006年9月至今，華航共執行26次總統出訪任務，其中菸品販售超過1000條的有9次，除2010年10月的久博專案，販售菸品達1683條，其他8次超過千條的出訪專案都出現在2014年6月以後。

林佳龍表示，換句話說，在2014年6月以後，菸品數量破千條成為常態，「這個關鍵的轉折點，是發生什麼事？真的只有菸稅的因素？還有沒有其他不為人知的原因？我也請華航務必查明，給社會大眾一個交代。」

林佳龍提到，華航也已宣布未來專機不再有任何特權，免稅品銷售跟一般客機一樣，必須機上完成交貨，「我也再次強調，誠實是解決問題的最好方法，華航要認知到，現在主動追查所有問題，未來才能重拾國人信心。」

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關鍵字：林佳龍,國安局,華航,私菸案

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