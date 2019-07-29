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趙守博要韓國瑜戒酒　王淺秋：有一種冷叫媽媽覺得你冷...

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▲▼國民黨全代會,韓國瑜離場。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜28日獲中國國民黨全代會提名，成為2020總統候選人，中評委會議29日在黨部舉行，其中中評委趙守博建議韓國瑜宣示，從現在起到當選總統前不喝酒。對此高市新聞局長王淺秋則回應，「有一種冷叫媽媽覺得你冷，有一種醉叫關心你的大佬們擔心你會醉，其實真的沒有那麼嚴重，喝酒不需要被汙名化。」

▲▼國民黨中評會,中評委趙守博發言。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨中評委趙守博。（圖／記者李毓康攝）

國民黨全代會28日順利落幕，中評委會議29日在黨部舉行，中評委趙守博指出，韓國瑜的言行一定會被民進黨放大檢討，他舉出農舍的問題、常被攻擊的喝酒問題，有責任要澄清，或是宣示一直到當選總統不喝酒。

對此，韓國瑜下午並無公開行程，改由高市新聞局長王淺秋出面回應，她說，「有一種冷叫媽媽覺得你冷，有一種醉叫關心你的大佬們擔心你會醉，其實真的沒有那麼嚴重，喝酒不需要被汙名化，飲酒是餐飲文化一環，市長就任以來沒有飲酒過量過，甚至是城市行銷商品重要一環，相信大家是善意關心，所以謝謝，市長會注意謹慎，不用過度擔心」。

▲▼0729_王淺秋 。（圖／記者洪正達攝）

▲高市新聞局長王淺秋 。（圖／記者洪正達攝）

王淺秋強調，不會因為喝酒影響公務，也不會過量，不用過度擔心，基本上很單純，不要把喝酒當毒品，在餐飲文化裡甚至是國際餐飲禮儀，過度聯想汙名化沒必要。

下午5點，韓國瑜原先要出席「旅港台商鄉僑各團體」捐贈250萬給高雄市府珍珠計畫，但臨時改由副市長葉匡時出席，就是因為出席名單包含統促黨成員，才臨時改由副市長上陣。王淺秋說，「一開始確實不知道完整的參與名單有誰，當外界有一些聯想時，我們就去了解，但無論如何就怕過度政治聯想，加上韓國瑜另有行程，才改由副市長代表出席」。

王淺秋表示，「邀請單位並不是他們（統促黨），是港澳僑胞們想幫助珍珠媽媽獻心力，才會有這樣安排，詳細名單我們並無全部掌握到，但避免不必要聯想，我們就聚焦公益，歡迎僑胞來幫高雄做公益」。

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