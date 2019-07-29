王丹看總統大選：最擔心的是台灣人的鄉愿

▲韓國瑜出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨全代會正式提名高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，之前曾經隔空對戰高雄市政府團隊的王丹，又在臉書發文評論韓國瑜選總統。王丹說，韓國瑜已經有政策畫大餅，許諾無誠信的前科，「這樣的候選人，你投得下去嗎？」

王丹28日在臉書表示，韓國瑜要競選總統了，口號叫「台灣安全，人民有錢」，聽起來很好聽，但選民可以問韓國瑜兩個很簡單的問題，第一，你當初說要讓高雄「發大財」，請問高雄市民誰「發大財」了嗎？第二，你當初說要專心市政，結果才半年你就要去選總統了，誠信何在？

王丹也有兩個問題想問台灣人，第一，如果有一個候選人，已經有政策畫大餅，許諾無誠信的前科，這樣的候選人，你投得下去嗎？第二，就算你們覺得小英執政能力不強，但，因此就投給韓國瑜？！有證據說他執政能力更強嗎？

王丹在貼文底下留言提到，他最擔心的是台灣人的鄉愿，有些人會覺得「事情沒有這麼糟吧？就讓他做做看，這不就是民主嗎？」他以一個歷史老師的身分想跟大家說，「當初，納粹就是在這樣的鄉愿心態下，把有這些心態的人送進毒氣室的」。

王丹還說，「你們很難改變你們的長輩，別浪費精力了。你們要做的，就是把你們的每一張票，都催出來！懂？！」、「既然韓國瑜已經向民主宣戰了，請大家也不必客氣，開戰吧！這個世界，我們每個人都要努力。」

▲王丹在臉書發文。（圖／翻攝自王丹臉書）

▲王丹最怕台灣人「鄉愿」投韓國瑜。（圖／翻攝王丹臉書）