蘇煥智擬組黨「最快下月宣布」！拋3點方針解困局：台灣社會又老又窮

▲前台南縣長蘇煥智。（圖／記者林悅翻攝）

記者曾羿翔／綜合報導



前台南縣長蘇煥智28日晚間向媒體證實，對於「組黨」，他的確有這個想法，因為心繫台灣未來的處境。他同時強調，已在進行相關作業，最快下個月就會宣布，絕對不缺席年底的立委選舉。而針對組黨路線一事，蘇煥智也補充了3點說明，並表示「由於個人能量有限，希望有心的朋友，大家共襄盛舉！」

蘇煥智表示，他們擬籌組的政黨，有以下3點清楚的路線：

1、本土包容：是以台灣主體、民主自由人權為定位，是具體包容性的台灣及民主自由立場。

2、大家安心：完整社會福利體系，我們強調建構完整的社會福利體系，解決目前年青人育兒、教育負擔；以國家的資源全面建立社區化的保母、托幼、托老服務；實施長照保險，失業者的無條件基本收入制度。建立一個讓大家能夠安心、放心溫暖的家園。

3、小政府、扁平化、振興經濟：推動小政府、成立專責單位解構政府過度的管制。解構中央集權、財稅、權力下放地方政府，政府徹底扁平化，以振興地方經濟。各地經濟振興了，國家的經濟自然振興。

▲蘇煥智去年投入台南市長選舉，結果敗選。（圖／記者林悅攝）

針對台灣目前的困局，蘇煥智指出，除了面對中國統一的壓力外，其實根本的困難在於國內經濟不振、貧富懸殊擴大、低薪二十年，造成中產階級大量流失、貧窮化，少子化、高齡化困境。

對此，蘇煥智認為，如何振興經濟，並建立完善社會福利體系，乃是當前迫切的課題。藍綠兩黨經過二十輪流執政，都無法解決此一課題。小英、民進黨完全執政三年多，也無能解決此一問題，現新籌組的政黨有些仍陷入統獨的虛耗中；有些則沒有清楚的社會、經濟路線，但他們有清楚的社會經濟路線，要振興經濟，又要建構完整的社會福利體系。

蘇煥智最後還補充，「雖然我個人政治能量有限，能否推動組黨的工程，恐力有未逮」，但想到台灣超過15年全球出生率最低，快速老化及凋弊的農村，整個台灣社會又老又窮的一大堆人；「我們這一代的台灣民主運動者，怎麼對得起台灣社會呢！由於個人能量有限，希望有心的朋友，大家共襄盛舉！」

蘇煥智在去年退出民進黨後，就積極投入台南市長選舉，但結果敗選，當時他坦然接受結果。後來他仍對於民進黨中央與台南市政發展，提出了不少建議與期許，更透過臉書對國政與市政給予評論，可說相當關心時政。