國民黨團緊盯國安私菸案　檢察總長江惠民2點承諾：偵辦無上限

▲國民黨團召開記者會後，前往拜會檢察總長江惠民。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國安特勤人員私菸風暴第八天，國民黨團不滿總統蔡英文日前定調私菸案為「超買」，有干預司法之嫌，包括立委曾銘宗、吳志揚、陳宜民、費鴻泰、賴士葆在內，一行人29日上午直接拜會檢察總長江惠民，要求檢調不可設定偵辦上限，而江惠民則提出兩點承諾，包括「偵辦無上限、證據到哪辦到哪」，絕對依法究辦。

國民黨團29日召開記者會，痛批總統蔡英文日前定調為「超買案」，不但有干預司法偵辦之嫌，政府高層更不應「下指導棋」，呼籲相關長官自行廻避。此外，也點名總統府秘書長陳菊至今仍然神隱，讓蔡英文出面替她擋三次子彈，「有什麼隱情？」

記者會後，曾銘宗、吳志揚、陳宜民、費鴻泰、賴士葆隨即前往最高檢察署，拜會檢察總長江惠民，並在最高檢察署前高喊口號，「強力偵辦，不得設定上限，還給社會真相」。

曾銘宗表示，總統將私菸案定調為「超買」，會給檢調壓力，讓檢調查案時設定上限，因此今天來拜會，希望檢察總長江惠民全力查辦，不可以限定上限，趕快扣押相關事證，依法偵辦，還給民眾真相。

「辦私菸案應該快！狠！準！」吳志揚表示，這件情發生一個星期多了，若不趕快採取行動，相關人一定會開始湮滅證據、串供，因此檢察總長應該率隊查辦，否則國安局一定會利用自己是「獨立機關」、「國安問題」來拒絕接受調查。

吳志揚也呼籲，檢察機關應該「抗傳即拘」，若有任何阻礙就是妨害司法。

最後，曾銘宗也表示，江惠民已向黨團承諾，會依法偵辦、偵辦沒有上限，證據到哪裡就辦到哪裡，「我們對他有信心，希望不要接受外界關說，依法究辦。」