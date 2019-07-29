私菸風暴Day 8　國民黨團批陳菊神隱讓蔡英文三度擋子彈

記者楊蕓／台北報導

國安特勤人員私菸風暴第八天，國民黨團29日召開記者會，痛批總統蔡英文日前定調為「超買案」，不但有干預司法偵辦之嫌，政府高層更不應「下指導棋」，呼籲相關長官自行廻避。立委吳志揚更點名總統府秘書長陳菊不要再神隱，質疑蔡英文出面替她擋三次子彈，「有什麼隱情？」

對於總統府日前定調私菸案為「超買」遭外界抨擊，立委曾銘宗質疑有干預司法之嫌，他認為，私菸案涉案官員隸屬總統府侍衛室，總統府相關官員必須迴避，不宜對偵辦中案情表達意見，避免政府高層定調指揮偵辦，影響司法公正性，並要求依法偵辦並扣押事證，不可設定偵辦上限。

吳志揚認為，事發至今，蔡英文已經開始緊張了，利用假新聞來限制言論自由，他提到日前網友張貼陳菊的側拍照片，認為陳菊身後的人長得很像吳宗憲，卻因為這一句話，居然被以散播不實言論為由，遭移送地方法院裁處，「請問有這麼嚴重嗎？質疑一下也不行嗎？總統府在怕什麼？」

對於總統府日前聲稱「沒有總統府與國安會的政務與機要人員涉案」，吳志揚質疑，「總統府是在下指導棋嗎？在設停損點嗎」，民進黨政府不要亂切割、球員兼裁判。

吳志揚也提到，事發至今第八天，陳菊仍在神隱，但秘書長統管總統府相關事務，運走私香菸的車輛也是總統府管的，「管理此案相關人、物的首長陳菊難道不需要出來說話嗎？反而是蔡總統出來替她擋子彈三次，是否有什麼隱情？」

立委賴士葆則痛批，政府把民眾當成三歲小孩，全國民眾已經被「超買」兩個字激到跳起來了，蔡總統卻是看到輿論反撲後才改口，可見她的心態就是把走私案操作成歷史共業，批評這樣的危機處理簡直是「綠色恐怖」。

記者會後，包括立委曾銘宗、吳志揚、陳宜民、費鴻泰、賴士葆前往拜會檢察總長江惠民，要求檢、調查辦私菸「快、狠、準」，避免辦案受有心人士誤導、限縮偵查範圍。

▲私菸風波延燒。（資料照／立委黃國昌辦公室提供）

▲國民黨團私菸記者會。（圖／記者季相儒攝）