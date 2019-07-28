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體現兒少休閒權益　台南市社會局善化社福中心連辦6年籃球營

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▲台南市社會局善化區社會福利服務中心，在南科健康生活館舉辦「捍衛兒少休閒權~未來之星籃球營」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局善化區社會福利服務中心，在南科健康生活館舉辦「捍衛兒少休閒權~未來之星籃球營」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市社會局善化區社會福利服務中心，7月28日在南科健康生活館舉辦「捍衛兒少休閒權~未來之星籃球營」活動，提供37名國小中學生，免費參加由專業籃球教練所帶領的籃球營，活動受到兒少們熱烈歡迎，推出後立刻報名額滿。

今年社會局還特別邀請台南市2位少年代表到場與社區兒少分享、介紹兒童權利公約，讓參加兒少們除了打籃球也可以藉機認識兒少休閒權的重要性。

社會局指出，善化區社福中心自2013年起就注意到社區內有許多兒少在暑假中缺乏適齡且健康的休閒活動，經常可看到一些兒少在社區內結黨閒晃，為讓兒少能學習新的運動技能，善化社褔中心已連續6年邀請專業籃球教練，免費教導兒少籃球技巧，也讓他們進行分組練習及競賽，增加趣味性，希望藉此活動讓兒少習得籃球技能外，也習得「運動家精神」。

▲台南市社會局善化區社會福利服務中心，在南科健康生活館舉辦「捍衛兒少休閒權~未來之星籃球營」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年善化社褔中心特別邀請台南二中許竣翔，與長榮大學醫學社會暨健康照護系涂菀茜兩位少年代表擔任宣導大使，向參與活動的兒少們宣導兒童權利公約，活動前透過分組討論引導參與活動的兒少一同腦力激盪思考在生活中有哪些權益容易被忽視，除了認識兒少各種基本權益外，也趁機引導思考如何將兒童權利公約的價值落實在兒少日常生活中。

▲台南市社會局善化區社會福利服務中心，在南科健康生活館舉辦「捍衛兒少休閒權~未來之星籃球營」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局社會工作及家庭褔利科長施清發說，台南市為強化社會安全網，已陸續布建安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康及東區等10個社會福利服務中心，預計109年底前增設北區及南區兩處，達到全市12處社褔中心的目標。施清發表示，社褔中心除針對貧窮、失業、家庭照顧功能或資源不足等的家庭提供多重服務外，也針對社區內一般家庭辦理預防性服務，如辦理親職講座、親子活動、受理民眾福利諮詢及服務等，民眾如不知道如何找到合適的社福資源，可就近到轄區內的社福中心諮詢或電洽社會局06-2993992詢問。

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關鍵字：兒少,休閒,社會局,籃球營

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